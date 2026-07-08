ΕΟΦ: Προειδοποίηση για τις «ενδοφλέβιες θεραπείες» που διαφημίζονται ως συμπληρώματα διατροφής

Προειδοποίηση προς το κοινό απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με σκευάσματα που προωθούνται ως «συμπληρώματα διατροφής» μέσω ενδοφλέβιας χορήγησης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής και ενδέχεται ναεγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των πολιτών σε σκευάσματα που παρουσιάζονται ως «Ενδοφλέβιες Θεραπείες» (Intravenous Therapy – IV Vitamin/Nutrition Therapy) και περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα ή αντιοξειδωτικά. Τα προϊόντα αυτά προβάλλονται συχνά με ισχυρισμούς όπως «αποτοξίνωση», «αντιγήρανση», «απώλεια βάρους», «τόνωση», «ανοσοενίσχυση» και «αντιοξειδωτική θεραπεία».

Όπως υπογραμμίζει ο Οργανισμός, τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν αποτελούν συμπληρώματα διατροφής, καθώς τα συμπληρώματα διατροφής χορηγούνται αποκλειστικά από το στόμα και έχουν ως σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους διατροφής.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ουσίες και υγρά που προορίζονται για ενδοφλέβια έγχυση υπάγονται στη φαρμακευτική νομοθεσία και απαιτούν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου ύστερα από αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους από την αρμόδια αρχή.

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι η παραγωγή, η διακίνηση και η χορήγηση τέτοιων προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη αδειοδότηση ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Μεταξύ άλλων, τα σκευάσματα αυτάδεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ η ενδοφλέβια χορήγησή τους μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις, αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις, καθώς και άλλες τοπικές ή συστηματικές επιπλοκές.

Επιπλέον, ο Οργανισμός τονίζει ότι η χρήση τους στη θέση εγκεκριμένων θεραπειών μπορεί να οδηγήσει σε μη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας για τα οποία προωθούνται.

Ο ΕΟΦ καλεί το κοινό να μην κάνει χρήση ενέσιμων ή ενδοφλεβίως χορηγούμενων προϊόντων που παρουσιάζονται ως συμπληρώματα διατροφής και ζητεί από τους πολίτες να ενημερώνουν τον Οργανισμό για τυχόν σχετικές παράνομες πρακτικές που περιέρχονται στην αντίληψή τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όσοι συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην παράνομη παραγωγή, προώθηση, διακίνηση και χορήγηση των συγκεκριμένων σκευασμάτων υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.