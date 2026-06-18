ΕΟ ΚΚΕ: Εγκλήματα, απελάσεις και απάνθρωποι εκτοπισμοί από το ανύπαρκτο «κράτος δικαίου» της ΕΕ

Παρέμβαση «για τον αντιδραστικό κανονισμό για τις επιστροφές, δηλαδή τις απάνθρωπες απελάσεις πίσω στη φωτιά του πολέμου που προωθούν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις», πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην ολομέλεια του Eυρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, σημείωσε στην ομιλία του:

«Σοσιαλδημοκράτες και τα άλλα αστικά κόμματα, νέοι κι αναπαλαιωμένοι σωτήρες έσπερναν αυταπάτες για το -πλέον- ενεργοποιημένο Σύμφωνο Μετανάστευσης. Όπως κάνουν και για το ανύπαρκτο “κράτος δικαίου” της ΕΕ.

Οι κανονισμοί του Συμφώνου, πυλώνες και του νέου αντιδραστικού νόμου της ΝΔ στην Ελλάδα, προωθούν καταστολή για νέα εγκλήματα όπως αυτό χωρίς τιμωρία στην Πύλο, τις λεγόμενες “επιστροφές”- απελάσεις, ενταφιασμό της Συνθήκης της Γενεύης με απάνθρωπο εκτοπισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσής τρίτων χωρών.

Οι δε κατευθύνσεις για “νόμιμες οδούς μετανάστευσης” σημαίνουν διακρατικές συμφωνίες εργασιακής γαλέρας μεταναστών ως πάμφθηνο εργατικό δυναμικό για το κεφάλαιο.

Όσο για τα περί “ασφαλών τρίτων χωρών” συνιστούν ξέπλυμα των “εταίρων” της ΕΕ τζιχαντιστών στη Συρία και Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, για να γυρίζουν τους ξεριζωμένους πίσω στη φωτιά ενός πολέμου που η ίδια η ΕΕ κι οι σύμμαχοι της έσπειραν».

«Απαιτούμε: Κατάργηση συμφώνου, υλοποίηση της Συνθήκης της Γενεύης, προστασία των παιδιών ανεξαιρέτως, χαρτιά-δικαιώματα σε πρόσφυγες και μετανάστες για τις χώρες τελικού προορισμού τους. Καμία πολεμική εμπλοκή, μέτωπο σε ρατσισμό και ξενοφοβία» τόνισε, καταλήγοντας, ο Κ. Παπαδάκης.