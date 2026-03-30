Εντυπωσιακές εικόνες από την εκτόξευση ελληνικών μικροδορυφόρων – Παπαστεργίου: «Χαράσσουμε τροχιά»

Πέντε ακόμα ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν σήμερα, 30 Μαρτίου, και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων ».

Πρόκειται για πειραματικούς, ερευνητικούς μικροδορυφόρους (κυβοδορυφόρους) τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι θα δοκιμάσουν νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Οι δορυφόροι, αφού ενσωματώθηκαν μέσω των εταιρειών Exolaunch και D-ORBIT στον πύραυλο Falcon 9/ Transporter-16 (T-16) της SpaceX, εκτοξεύτηκαν στις 30 Μαρτίου, στις 14:02 ώρα Ελλάδας από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας. Η επιτυχημένη εκτόξευση και τοποθέτηση σε τροχιά αποτελεί συνέχεια του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», που πλέον καθιερώνει τη χώρα μας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

Ειδικότερα η εκτόξευση του T-16 από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:

• Δύο ερευνητικούς κυβοδορυφόρους με την ονομασία ERMIS-1 και ERMIS-2, που αναπτύχθηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με την OQ Hellas και άλλους εθνικούς φορείς, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things – IoT) από το διάστημα.

• Τρείς πειραματικούς, ερευνητικούς κυβοδορυφόρους με την ονομασία ΕRMIS-3, PeakSat, Optisat που αναπτύχθηκαν από το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και την Planetek αντίστοιχα. Θα εστιάσουν σε εφαρμογές ασφαλούς οπτικής δορυφορικής συνδεσιμότητας και (Internet of Things – IoT). Στόχος θα αποτελέσει η συντονισμένη διασύνδεση με τους τρείς υπό αναβάθμιση οπτικούς σταθμούς βάσης σε συνεργασία με τα εθνικά αστεροσκοπεία (Χελμός, Σκίνακας, Χολομώντας).

Στιγμιότυπο από την εκτόξευση ελληνικού μικροδορυφόρου Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / SpaceX

Με τους πέντε νέους δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών. Οι δορυφόροι αυτοί ανήκουν στην συστοιχία 11 πειραματικών κυβοδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων». Θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων ανάπτυξης διαστημικής τεχνολογίας με εφαρμογή σε κρίσιμους τομείς, όπως οι επικοινωνίες, η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Εντυπωσιακή διπλή φωτογραφία από το διάστημα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / SpaceX

Αξίζει να επισημανθεί ότι το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξελίσσεται βάσει του αρχικού του προγραμματισμού.

«Η Ελλάδα πιο κοντά στη δική της τροχιά»

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η σημερινή εκτόξευση πέντε ακόμη ελληνικών μικροδορυφόρων επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της χώρας μας στη νέα ψηφιακή και διαστημική εποχή. Επενδύουμε συστηματικά στη γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό μας, ώστε η Ελλάδα να μην είναι απλός χρήστης τεχνολογίας, αλλά παραγωγός λύσεων με διεθνή απήχηση.

Η στγιμή που ελληνικός μικροδορυφόρος κινείται με ταχύτητα 7.833χλμ/ώρα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / SpaceX

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων αποτελεί στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία, τη συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες, ποιοτικές ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες. Με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, χτίζουμε ένα ισχυρό διαστημικό οικοσύστημα που υπηρετεί την οικονομία, την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας. Κάθε νέα εκτόξευση φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά σε ένα μέλλον όπου η γνώση και η καινοτομία χαράσσουν τη δική μας τροχιά».

Μαγικό πλάνο από την τοποθέτηση του ελληνικού μικροδορυφόρου στο διάστημα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / SpaceX

O Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος δήλωσε: «Η σημερινή επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνειδητής επένδυσης στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και στις εγχώριες τεχνολογικές ικανότητες και ανάπτυξης αυτών. Με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύουμε προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής διαστημικής βιομηχανίας. Υπενθυμίζουμε ότι το ευρύτερο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, μέρος του οποίου αποτελούν και αυτοί οι πέντε κυβοδορυφόροι, θέτει τα θεμέλια για μια νέα εποχή και νέα σχετικά προγράμματα αιχμής, όπου η Ελλάδα δεν θα είναι απλός χρήστης, αλλά παραγωγός και εξαγωγέας τεχνογνωσίας στο πεδίο της Αεροδιαστημικής».