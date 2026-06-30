ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε σορός από την φωτιά στο Δερβένι

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και της κατεύθυνσης του αέρα η φωτιά που είναι σε εξέλιξη έφτασε πριν από λίγο πριν από τα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λητής.

Σύμφωνα με ενημέρωση πριν από λίγο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει εντοπιστεί πτώμα στην καμένη έκταση.

Επί τόπου έχει σημάνει συναγερμός ενώ όπως έγινε γνωστό ετοιμάζεται προληπτική εκκένωση κατοικιών.

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