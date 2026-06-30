Εντοπίστηκε σορός από την φωτιά στο Δερβένι

Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και της κατεύθυνσης του αέρα η φωτιά που είναι σε εξέλιξη έφτασε πριν από λίγο πριν από τα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λητής.

Σύμφωνα με ενημέρωση πριν από λίγο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει εντοπιστεί πτώμα στην καμένη έκταση.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιάπου εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Επί τόπου έχει σημάνει συναγερμός ενώ όπως έγινε γνωστό ετοιμάζεται προληπτική εκκένωση κατοικιών.