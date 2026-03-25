Εντοπίστηκε η σορός του αγνοούμενου δύτη, στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Το σημείο όπου βρίσκεται η σορός του 34χρονου δύτη που εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, γνωρίζουν πλέον οι σπηλαιοδύτες που έχουν αναλάβει τις έρευνες. Η σορός εντοπίστηκε, ωστόσο θα χρειαστούν προπαρασκευαστικές ενέργειες και ειδικός σχεδιασμός ώστε να φτάσουν στο σημείο οι εξειδικευμένοι δύτες που θα χρησιμοποιήσουν ειδικά μείγματα στις φιάλες ώστε να πετύχουν το εξαιρετικά δύσκολο σχέδιο τους. Οι ενέργειες φυσικά, θα εξελιχθούν ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες σήμερα δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση καταδύσεων.