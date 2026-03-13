Έντονη πτώση στις ευρωαγορές

Με σημαντικές απώλειες κινούνται για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κινούμενα προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών και καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Με τη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ – Ισραήλ να μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου και χωρίς να φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη άνοδο των ενεργειακών τιμών και τις πληθωριστικές πιέσεις που αυτές ασκούν παγκοσμίως.
Η αύξηση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία και μένει να φανεί η αντιμετώπιση της κρίσης, που δεν έχει φτάσει ακόμα στο απόγειο της, σύμφωνα με τους αναλυτές.
Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις ορισμένων εκ των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου σχετικά με τη νομισματική τους πολιτική (η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ -Fed-, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας -BoE- και η Τράπεζα της Ιαπωνίας -BoJ).
Στο επίκεντρο θα τεθούν το κατά πόσο οι εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική και στις εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών, την ώρα που μεγάλη μερίδα αναλυτών αναμένει πως η μείωση των επιτοκίων καθίσταται δυσκολότερη εν μέσω του πολέμου.
Προ της έναρξης του πολέμου, η οικονομία της Βρετανίας παρουσίασε οριακή ανάπτυξη για τον Ιανουάριο, κινούμενη κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Η εικόνα στα ταμπλό
- Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε 0,83% στις 593 μονάδες, ο οδεύοντας προς απώλειες 0,5% για την εβδομάδα.
- Ο Euro Stoxx 50 έχανε 1% στις 5.690 μονάδες.
- Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έπεφτε 0,82% στις 10.222 μονάδες.
- Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρούσε 1% στις 23.336 μονάδες.
- Στο Παρίσι ο CAC 40 διολίσθαινε 1,16% στις 7.892 μονάδες.
- Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συγκέντρωνε πτώση 1,08% στις 43.973 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη κατέγραφε απώλειες 1,39% στις 16.902 μονάδες.