Έντονα διεθνής η 39η PHILOXENIA HOTELIA

Έντονο διεθνές ενδιαφέρον προσελκύει η 39η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, PHILOXENIA HOTELIA, τις πύλες της οποίας περνούν από την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου εμπορικοί επισκέπτες από 36 και πλέον χώρες, αλλά και επιχειρηματικές αποστολές από Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο. Ο ενισχυμένος εξωστρεφής χαρακτήρας της έκθεσης σηματοδοτείται και από πολλές πρωτιές στο επίπεδο των εκθετών, όπως οι συμμετοχές της Μολδαβίας, της Κούβας και των χωρών του Ινδικού Ωκεανού. Δεκάδες δε είναι οι εκδηλώσεις των ξένων εκθετών, που έρχονται να προστεθούν σε αυτές δήμων, Περιφερειών και τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας μας, οι οποίες αναδεικνύουν τις ομορφιές των προορισμών τους και τις υπηρεσίες τους, με αιχμή γαστρονομικές, πολιτιστικές και ψηφιακές δράσεις.

Σήμερα ολοκληρώνονται και τα προγραμματισμένα ραντεβού μεταξύ των hosted buyers και εκθετών της PHILOXENIA HOTELIA, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4.000.

Από σήμερα και μέχρι αύριο η διοργάνωση υποδέχεται και απλούς επισκέπτες, οι οποίοι αναζητούν τον επόμενο ταξιδιωτικό προορισμό τους, ενώ έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κληρώσεις με πλούσια δώρα (ταξίδια, διαμονές σε ξενοδοχεία κα), τα οποία είναι προσφορά τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Την παράσταση έχει κλέψει και η παρουσία του δήμου Διδυμοτείχου, Τιμώμενου Προορισμού της PHILOXENIA HOTELIA, που προσκαλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν την πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό περιοχή, ενώ δυναμική είναι η παρουσία συνολικά και των 13 Περιφερειών.

Εντυπωσιακή είναι και η συμμετοχή του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), στρατηγικού συνεργάτη στην έκθεση -ο οποίος μάλιστα έρχεται για πρώτη φορά- με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, όπως εργαστήρια παραγωγής ακριβών αντιγράφων έργων τέχνης.

Σήμερα αντιπροσωπεία από τη συμμετοχή του Κοσόβου στη PHILOXENIA HOTELIA συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, με την οποία συζήτησε τη σύσφιξη της συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν στο τραπέζι η συμμετοχή του Κοσόβου στην 89η ΔΕΘ και στην επόμενη PHILOXENIA HOTELIA, Β2Β συναντήσεις για τις κλαδικές εκθέσεις, καθώς και δράσεις που θα ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις, όπως επιχειρηματικές αποστολές.



Παράλληλα, η PHILOXENIA HOTELIA υποδέχεται από χθες υψηλόβαθμα στελέχη τουριστικών φορέων και οργανισμών ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων οι Μολδαβία, Σερβία, Αλβανία, Κούβα και Ιορδανία.

Σε εξέλιξη μέχρι το απόγευμα βρίσκεται το Συνέδριο της PHILOXENIA HOTELIA με τίτλο “ Experience. Culture. Everywhere. – Connecting the Dots”, το οποίο διοργανώνεται από τον ΟΔΑΠ και τη ΔΕΘ-HELEXPO. (μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ https://www.philoxenia-expo.gr/conference/).

Εν τω μεταξύ σήμερα και αύριο στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» πραγματοποιείται το Thessaloniki #JobFestival 2024, που διοργανώνεται από το skywalker.gr με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Σήμερα και αύριο το ωράριο της PHILOXENIA HOTELIA είναι 10:00 με 19:00. Η PHILOXENIA HOTELIA είναι μια Zero Waste έκθεση.