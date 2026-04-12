Εντολή Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να επιβληθεί ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, ως αντίδραση στην «αδιάλλακτη» άρνηση του Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Αν και αναγνώρισε ότι οι μαραθώνιες συνομιλίες στο Πακιστάν είχαν πάει «καλά» και «συμφωνήθηκαν τα περισσότερα σημεία», ο Τραμπ είπε ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε να υποχωρήσει στο θέμα του πυρηνικού της προγράμματος.

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κάθε πλοίου που προσπαθεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.