Έντι Ράμα: «Ξένα χέρια δεν θέλουν την Αλβανία σε ειρήνη» – Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις

Παρέμβαση ξένων παραγόντων πίσω από τις βίαιες διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τις τελευταίες ημέρες την Αλβανία καταγγέλλει ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, υποστηρίζοντας ότι οι ταραχές αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της χώρας και στην παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής της πορείας.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη στα Τίρανα, όπου χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση των πανεπιστημίων και το υψηλό κόστος των διδάκτρων, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού.

Οι διαδηλώσεις έχουν πλέον επεκταθεί και σε άλλες πόλεις, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες.

Συγκρούσεις με την αστυνομία και εκτεταμένες καταστροφές

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μέχρι αργά χθες το βράδυ, με ομάδες διαδηλωτών να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών πυρπολήθηκε η είσοδος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πανεπιστημιακό κτιριακό συγκρότημα, όπου έσπασαν τζάμια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά 160 διαδηλωτές συνελήφθησαν για συμμετοχή σε βίαια επεισόδια.

Ομάδες συγκεντρωμένων έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, τους οποίους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα, και εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού.

Δημοσιογράφος του AFP κατέγραψε επίσης περιστατικά κατά τα οποία μασκοφόροι διαδηλωτές έσπαγαν βιτρίνες και προχωρούσαν σε λεηλασίες καταστημάτων.

Σήμερα, εκατοντάδες διαδηλωτές κατευθύνονταν προς το υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει αναδειχθεί σε κεντρικό σημείο των κινητοποιήσεων.

Η νέα έξαρση των διαμαρτυριών ακολουθεί πολύμηνες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες είχαν πυροδοτηθεί από το σχέδιο της οικογένειας Τραμπ για την κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος στις νότιες ακτές της Αλβανίας.

Ράμα: «Ξένα χέρια δεν θέλουν την Αλβανία σε ειρήνη»

Σε σημερινή του τοποθέτηση, ο Έντι Ράμα αμφισβήτησε ότι οι κινητοποιήσεις συνδέονται με τα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών.

Όπως υποστήριξε, οι διαμαρτυρίες «δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις νόμιμες προσδοκίες κάθε ανθρώπου που θέλει μια καλύτερη ζωή».

Συνεχίζοντας, απέδωσε τα επεισόδια σε δυνάμεις που, κατά τον ίδιο, έχουν παρέμβει και στο παρελθόν στην πολιτική ζωή της χώρας.

«Ολα αυτά είναι το έργο του ίδιου χεριού, του χεριού που έπιασε από τον λαιμό την αλβανική αντιπολίτευση, του χεριού που έχει κάψει και καταστρέψει πάνω από μία φορά την Αλβανία».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ξένα χέρια» που, όπως ισχυρίστηκε, «υποδαυλίζουν τις ταραχές και θέλουν να θέσουν προσκόμματα στην υποψηφιότητα της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, σε ποιους συγκεκριμένα αναφερόταν ούτε παρουσίασε περισσότερα στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

«Είναι τα ξένα χέρια που δεν θέλουν την Αλβανία σε ειρήνη», δήλωσε ο Έντι Ράμα σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.