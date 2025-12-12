Ενθουσιώδης υποδοχή του Πιερρακάκη από την ΚΟ της ΝΔ: «Είναι πρωτίστως νίκη της πατρίδας»

Με ενθουσιασμό έγινε δεκτός από τους συναδέλφους του ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, λίγες μόλις ώρες μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και δήλωσε αισιόδοξος για «τα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και νέος πρόεδρος του Eurogroup, υποστήριξε πως «η μεγάλη τιμή της εκλογής του, δεν ανήκει μόνο σε ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση, αλλά στην Ελλάδα, στους πολίτες που άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά».

«Είναι πρωτίστως νίκη της πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και κρίσεις. Ακόμη και η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη βρέθηκε υπό αμφισβήτηση εν μέσω πειραμάτων», ανέφερε αρχικώς και συνέχισε, σε πιο προσωπικό τόνο, λέγοντας πως χθες είχε στο πλευρό του εικόνες «ανθρώπων που γονάτισαν στην κρίση και Ελλήνων που χρειάστηκε να φύγουν από την Ελλάδα», «του πρωθυπουργού που έκανε τη διαφορά», των προκατόχων του, αλλά και του του οικονομικού επιτελείου.

«Αυτό που συνέβη χθες δεν μόνο από ένα κόμμα και μια παράταξη», επεσήμανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.