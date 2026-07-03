Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα ανοίγει με την ένταξη τριών νοσοκομείων στο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών. Η δυνατότητα παροχής σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς στη Θεσσαλονίκη ενισχύεται με την ένταξη των νοσοκομείων Θεαγένειο, Παπανικολάου και Παπαγεωργίου στο συγκεκριμένο Ψηφιακό Σύστημα.

Κεντρικός πυλώνας του έργου είναι το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από τις αρχές του 2025 και καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη του συστήματος υγείας για ενιαία, οργανωμένη και αξιόπιστη καταγραφή των ογκολογικών και αιματολογικών περιστατικών της χώρας. Το έργο υλοποιείται από την ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ σε συνεργασία με την ένωση εταιρειών NOVA-NOVA ICT, ενώ το σύστημα έχει σχεδιαστεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του European Network of Cancer Registries (ENCR) και διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Καρκίνο (ECIS). Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 23.272 μοναδικοί ασθενείς.

Το νέο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών παρουσιάστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η σημασία του νέου ψηφιακού οικοσυστήματος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ογκολογικής φροντίδας στη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι δυνατότητες υποστήριξης των ογκολογικών συμβουλίων και των διεπιστημονικών ομάδων, καθώς και η νέα mobile εφαρμογή ασθενών, μέσω της οποίας οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στο θεραπευτικό τους πλάνο, στα αποτελέσματα εξετάσεων και στα ιατρικά ραντεβού τους, ενώ θα μπορούν να επικοινωνούν απομακρυσμένα με τον θεράποντα ιατρό.

«Η ψηφιακή μετάβαση της Υγείας αποκτά πραγματικό νόημα, όταν μεταφράζεται σε καλύτερη φροντίδα για τον πολίτη. Με το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών δημιουργούμε μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει τη συνέχεια της φροντίδας, τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας και την αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων για τη χάραξη πολιτικών υγείας. Η ένταξη των μεγάλων νοσοκομείων της Μακεδονίας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός ενιαίου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ογκολογικής φροντίδας σε εθνικό επίπεδο», επισήμανε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, Ιωάννης Καραγιάννης.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, Νίκη Τσούμα, σημείωσε: «Η επιτυχία ενός έργου ψηφιακής υγείας δεν κρίνεται από την τεχνολογία που αξιοποιεί, αλλά από την ικανότητά του να εντάσσεται ουσιαστικά στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία υλοποιήθηκε το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών, το οποίο αποτελεί μια σημαντική ψηφιακή υποδομή για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα. Η ουσιαστική αξία τέτοιων έργων βρίσκεται στη δυνατότητά τους να διασυνδέουν δεδομένα, συστήματα και διαδικασίες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας προς όφελος του ασθενούς».

Ο senior ICT sales manager της NOVA ICT, Νίκος Στεργίου, ανέφερε: «Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών είναι ένα εμβληματικό καινοτόμο έργο ψηφιακής υγείας με ουσιαστικό αντίκτυπο: από το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και την ψηφιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, έως τα νέα εργαλεία για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ