Ένταση στο αλβανικό κοινοβούλιο: Βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα την ώρα συνεδρίασης

Ένταση επικράτησε στο αλβανικό κοινοβούλιο το πρωί της Πέμπτης (29/10) όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης διέκοψαν τη συνεδρίαση, ανάβοντας φωτοβολίδες και καπνογόνα, στον απόηχο των εβδομάδων βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Αυτοί (οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας) είναι εγκληματίες και τους αξίζουν να τους ρίξουν δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, να έχουν σπασμένα κρανία και σπασμένα κόκαλα — όχι στους νέους», δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προτού του κόψουν τον ήχο στο μικρόφωνο.

Άλλα μέλη της αντιπολίτευσης τον περιστοίχισαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας, κρατώντας φωτογραφίες διαδηλωτών που είχαν τραυματιστεί από σφαίρες καουτσούκ. Ορισμένοι κρατούσαν ψηλά μπλε φωτοβολίδες — το χρώμα του κόμματός τους.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό της βίας, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ύψους 500.000 λεκ (6.200 δολαρίων) για όποιον συμμετέχει σε διαδήλωση που εκτρέπεται σε βία, ακόμη και αν το άτομο δεν διαπράττει προσωπικά βίαιες πράξεις.

Αυτή την εβδομάδα οι διαδηλώσεις ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικές, ενώ μια ακόμη έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ο Ράμα κάλεσε εκ νέου τους φοιτητές σε διάλογο και παρουσίασε νέα οικονομικά μέτρα, όπως φθηνότερα καύσιμα και ενίσχυση των φτωχών οικογενειών, σε μια προσπάθεια να σταματήσει τη βία στους δρόμους.