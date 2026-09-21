Ένταση στη Βουλή: Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γ. Μανούσος δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος Κασιδιάρη

Ένταση προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την τοποθέτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και δήλωσε ότι, παρότι τυπικά ανήκει στους ανεξάρτητους, στην πράξη εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Η αναφορά του προκάλεσε την άμεση αντίδραση βουλευτών του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίοι κατήγγειλαν όσα ακούστηκαν στην αίθουσα.

Ο κ. Μανούσος έκανε τη σχετική δήλωση κατά τη δευτερολογία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. «Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Η θέση που εκφράζω ταυτίζονται απόλυτα με κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος».

Αντίδραση από Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ

Πρώτος αντέδρασε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος συνέδεσε τη δήλωση Μανούσου με το κόμμα που ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση», τόνισε.

Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να αποδοκιμάσουν τις δηλώσεις του κ. Μανούσου και να καταδικάσουν αντίστοιχες πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από «κόμματα – βιτρίνα».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η παρέμβαση του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη, ο οποίος χαρακτήρισε την κίνηση του κ. Μανούσου «απαράδεκτη» και «αδιανόητη».

«Είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη», δήλωσε, ζητώντας παράλληλα από τον υφυπουργό Παιδείας να τοποθετηθεί.

Ο κ. Κατσώτης συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Οι φασίστες δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία, οι αγώνες των εργαζόμενων θα τους βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου μεταξύ των κ.κ. Κατσώτη και Μανούσου. Ο τελευταίος ζήτησε να λάβει τον λόγο επί προσωπικού, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από τον προεδρεύοντα Πάρι Κουκουλόπουλο. «Δεν υπάρχει προσωπικό. Οι βουλευτές αντέδρασαν σε μια πολιτική δήλωσή σας», του απάντησε ο κ. Κουκουλόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι το καταστατικό του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλλη, ενώ στη σελίδα του κόμματος αναφέρονται ακόμη δύο εν ενεργεία βουλευτές, οι Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος. Είχαν και οι τρεις εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες το 2023 και λίγους μήνες αργότερα ανεξαρτητοποιήθηκαν.