Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Παγκόσμια πρωτιά για την ελληνική ναυτιλία με στόλο σχεδόν 5.800 πλοίων

Τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, επισημαίνει η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης.

Όπως αναφέρει, παρά τις επιθέσεις σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές και τις αυξανόμενες απειλές για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί την ηγετική της θέση διεθνώς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια, την επισιτιστική επάρκεια και τη σταθερότητα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη δέσμευση του κλάδου στην πράσινη μετάβαση και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ρεαλιστικού και παγκόσμια εφαρμόσιμου πλαισίου για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η ναυτιλία μεταφέρει σχεδόν το 90% του παγκόσμιου μπορίου, ενώ το 2025 το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο αυξήθηκε κατά 1,7% σε σύγκριση με το 2024, φθάνοντας σχεδόν τα 13 δισεκατομμύρια τόνους, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταράξεις στις αγορές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα της bulk/tramp ναυτιλίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από τα δύο τρίτα των θαλάσσιων μεταφορών και σχεδόν το 85% των συνολικών τονο-μιλίων παγκοσμίως.

Η έκθεση χαρακτηρίζει τη ναυτιλία «πυλώνα της παγκόσμιας σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης», επισημαίνοντας ότι οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν κρίσιμες για την ενεργειακή ασφάλεια, την τροφοδοσία αγορών και τη λειτουργία των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η ελληνική ναυτιλία στην κορυφή του παγκόσμιου στόλου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ελληνική ναυτιλία, που διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως, ελέγχοντας το 19,1% του παγκόσμιου στόλου σε όρους χωρητικότητας.

Ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί περίπου 5.800 πλοία, με συνολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 458 εκατ. dwt.Αναλυτικότερα, ο μεγαλύτερος τομέας του ελληνόκτητου στόλου αφορά τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, όπου η Ελλάδα διαθέτει 2.766 πλοία, καλύπτοντας το 22% του παγκόσμιου στόλου. Στα δεξαμενόπλοια πετρελαίου, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί την κορυφαία θέση διεθνώς με 1.064 πλοία και ποσοστό 26% της παγκόσμιας αγοράς.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία στα δεξαμενόπλοια χημικών, όπου ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί 574 πλοία και αντιστοιχεί στο 16% του παγκόσμιου στόλου, ενώ στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαθέτει 527 πλοία και ποσοστό 8% διεθνώς.

Στον στρατηγικής σημασίας τομέα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η Ελλάδα διαθέτει 172 πλοία και ποσοστό 23% του παγκόσμιου στόλου, διατηρώντας ηγετική θέση διεθνώς. Παράλληλα, στα πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG), ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί 157 πλοία και ποσοστό 11%, ενώ στα πλοία γενικού φορτίου διαθέτει 261 πλοία και ποσοστό 4%.

Ακόμη, η ελληνική ναυτιλία διαθέτει 77 πλοία μεταφοράς οχημάτων, που αντιστοιχούν στο 8% του παγκόσμιου στόλου της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ στην κατηγορία «άλλα πλοία» καταγράφονται επιπλέον 200 μονάδες.

Τα στοιχεία της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία σε όλους τους βασικούς τομείς των θαλάσσιων μεταφορών.

Εντός του 2025, τα ελληνόκτητα πλοία πραγματοποίησαν πάνω από 175.000 προσεγγίσεις σε λιμάνια 171 χωρών ανά τον κόσμο

Επενδύσεις σε νεότευκτα

Σημαντική αύξηση καταγράφουν και φέτος οι επενδύσεις των Ελλήνων εφοπλιστών σε νεότευκτα πλοία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της συνεχούς ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου και της ενίσχυσης της παρουσίας του στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, σήμερα βρίσκονται υπό ναυπήγηση παγκοσμίως 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων, συνολικής χωρητικότητας 70 εκατ. dwt και συνολικής αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων.

Η χωρητικότητα των υπό κατασκευή πλοίων εμφανίζεται αυξημένη κατά 13 εκατ. dwt σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνοντας τη δυναμική επενδυτική δραστηριότητα του ελληνικού εφοπλισμού.

Παράλληλα, σε σχέση με το 2021, οι ελληνικές παραγγελίες νεότευκτων πλοίων εμφανίζονται επταπλάσιες σε αριθμό πλοίων και πενταπλάσιες σε όρους χωρητικότητας, στοιχείο που καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του στόλου.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν κυρίως σε δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και πλοία μεταφοράς LNG, ενώ αυξάνονται αισθητά και οι παραγγελίες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι η συνεχής ανανέωση του ελληνόκτητου στόλου ενισχύει τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην πράσινη μετάβαση του κλάδου.

Ο ελληνικός εμπορικός στόλος καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις βασικές κατηγορίες περιβαλλοντικού εξοπλισμού και αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων SOx scrubbers σε όρους χωρητικότητας.

Η ναυτιλία ως εθνικό κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας

Πέρα από τη διεθνή της κυριαρχία στις θαλάσσιες μεταφορές, η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρή συμβολή στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η ναυτιλία αποτελεί τον πιο εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 57% των συνολικών εξαγωγών εμπορευμάτων της χώρας κατά την τελευταία πενταετία.

Παράλληλα, ο κλάδος αντιπροσωπεύει άμεσα και έμμεσα περίπου το 7% έως 8% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ συνδέεται με 160.000 έως 200.000 θέσεις εργασίας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, περίπου το 6% της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα σχετίζεται με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του κλάδου στην εγχώρια οικονομία.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα διατηρεί ισχυρό επενδυτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επενδύουν σχεδόν 1,5 δισ. δολάρια ετησίως σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, η εστίαση, οι τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης και ο αθλητισμός, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα στη χώρα.Παράλληλα, προσφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 500 εκατ. δολάρια ετησίως για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας και στήριξης της κοινωνίας. Η συνολική αυτή συνεισφορά, που προσεγγίζει τα 2 δισ. δολάρια κάθε χρόνο πέραν της άμεσης οικονομικής επίδρασης του κλάδου, αποτελεί – σύμφωνα με την έκθεση – έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η ναυτιλία χαρακτηρίζεται εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα.

To κοινωνικό έργο της εφοπλιστικής κοινότητας

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, η ΕΕΕ έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της επισιτιστικής βοήθειας και της διαχείρισης κρίσεων, στηρίζοντας άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα.

Στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, το 2025 δόθηκε οικονομική ενίσχυση σε 2.200 μονογονεϊκές οικογένειες και ηλικιωμένους σε 51 περιοχές της Ελλάδας, ενώ χρηματοδοτήθηκε και η προμήθεια εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία του Νέου Γηροκομείου Κιλκίς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην παιδεία, καθώς μέσω του προγράμματος «+ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία» απονεμήθηκαν 130 μεταπτυχιακές υποτροφίες το 2025, με την ΕΕΕ να επεκτείνει το πρόγραμμα σε 365 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.Παράλληλα, η ΕΕΕ συνέχισε τις παρεμβάσεις για τη Θεσσαλία μέσω του σχεδίου «’Αγιος Νικόλαος», χρηματοδοτώντας την αποκατάσταση 33 σχολικών μονάδων και έργα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023.