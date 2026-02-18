Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Κωνσταντοπούλου: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη των Τεμπών

Για προσπάθεια υπονόμευσης της διαδικασίας, κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απορρίπτοντας τις καταγγελίες περί «στημένης» σύνθεσης, η οποία – όπως τονίζει – έγινε με διαφανείς διαδικασίες από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και δηλώνει ότι θα παρεμβαίνει απέναντι σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της δίκης.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον τίτλο «Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη των Τεμπών» αναφέρει χαρακτηριστικά για το θέμα:

«Από την πρώτη ημέρα κλήρωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου που θα δικάσει την «υπόθεση των Τεμπών» ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη.

Με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το Υπουργείο επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας στο θυμικό.

Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών.

Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης».

Γ.Γ. Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: Απαράδεκτες οι κατηγορίες για τη σύνθεση της δίκης

«Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στη σύνθεση του δικαστηρίου για τα Τέμπη, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον, έχοντας την αμέριστη στήριξη της ‘Ενωσής μας», δήλωσε ο γ.γ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Παντελής Μποροδήμος.

Σε απάντηση αναφοράς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τον τρόπο που αναδείχθηκε η έδρα, ο γ.γ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων χαρακτήρισε «απαράδεκτες τις κατηγορίες που εκφράστηκαν σε σχέση με την κλήρωση της σύνθεσης της δίκης για τα διερευνώμενα εγκλήματα στο δυστύχημα των Τεμπών».

«Το ενδιαφέρον των πολιτών είναι πολύ λογικό γι αυτό χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους μας. Πλην όμως θεσμικά, είναι προβληματικό, χωρίς ακόμα να έχουν αναλάβει υπηρεσίες οι κληρωθέντες συνάδελφοι να δημιουργείται άνευ αιτίας αρνητικό κλίμα σε βάρος τους.

Πραγματικά πλέον οποιοσδήποτε αναπνέει πάνω από τη δικογραφία των Τεμπών θα στοχοποιείται ασχέτως άλλου τινός. Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στη σύνθεση του δικαστηρίου με διαφανείς διαδικασίες μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον, έχοντας την αμέριστη στήριξη της ένωσής μας. Και αναμένω και από τους υπόλοιπους φορείς να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική δίκη με τη σοβαρότητα που επιτάσσει ο σεβασμός απέναντι σε 57 νέους ανθρώπους που χάθηκαν όπως και στις οικογένειες τους», είπε ο κ. Μποροδήμος ο οποίος σημείωσε επίσης ότι “είναι τουλάχιστον απογοητευτικό να μιλάει πολιτική αρχηγός με τόση γενίκευση και ασάφεια για δήθεν συναλλαγές δικαστών και εισαγγελέων με το υπουργείο”.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο για την παρακολούθηση των υποθέσεων διαφθοράς, η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στην «περίεργη κλήρωση που έγινε χθες στη Λάρισα, κατά την οποία όμως δεν υπήρξε κληρωτίδα» αλλά «η προεδρεύουσα είχε ένα κομπιούτερ που το έβλεπε μόνο εκείνη και ανακοίνωσε μόνη της ποια ονόματα κληρώνονται από το κομπιούτερ».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι έχουν μετατεθεί δικαστές «επί τούτου» στη Λάρισα, «με ειδικό αίτημα και συνεννόηση του υπουργού Δικαιοσύνης Φλωρίδη και της διορισμένης, από τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, προέδρου του Αρείου Πάγου κυρίας Παπαδοπούλου»

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ανδρέας Κουτσολάμπρος είπε ότι χθες έγινε συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων για τον ορισμό δικηγόρων που θα εκπροσωπήσουν την Ολομέλεια στη δίκη για τα Τέμπη, διότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Εκεί ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης ότι έγινε κλήρωση. Το πως έγινε η κλήρωση δεν το γνωρίζουμε οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Θα δούμε τι έχει γίνει και να τα πούμε», είπε ο κ. Κουτσολάμπρος.