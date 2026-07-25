Ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ στην Καλαμαριά

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ένας 24χρονος υπάλληλος μίνι μάρκετ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν στις 02:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ληστή που εισέβαλε στην επιχείρηση και τον απείλησε με μαχαίρι.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει από το ταμείο 600 ευρώ σε μετρητά και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή πεζός προς την οδό Βρυούλων. Τότε παρά τον πανικό του ο υπάλληλος ενεργοποίησε το κουμπί πανικού στο ταμείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να έχει περιγράψει τον κουκουλοφόρο ως άνδρα, μετρίου αναστήματος που φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρη ολοπρόσωπη μάσκα και στα χέρια του κρατούσε ένα μαχαίρι.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν άμεσα το δράστη.