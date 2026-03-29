Ενοίκια: Το νέο πλαίσιο από 1η Απριλίου – Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Ολα ανατρέπονται στο πεδίο των μισθώσεων από την 1η Απριλίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη του νόμου 5264/2024 που καθιστά υποχρεωτική την πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Το νέο καθεστώς επηρεάζει άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, τόσο ενοικιαστές όσο και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το μίσθωμα σε μετρητά θα στερηθούν σημαντικά οφέλη, όπως το «δώρο» ενός ενοικίου ετησίως, αλλά και οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση ή επίδομα που σχετίζεται με τη στέγαση.

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες που εξακολουθούν να εισπράττουν ενοίκια «στο χέρι» θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από μισθώματα, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα να προχωρά σε αυτόματους ελέγχους, καθώς θα έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς όπου καταβάλλονται τα ενοίκια, διασταυρώνοντας τα δηλωμένα ποσά με τις πραγματικές κινήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει τα βασικά σημεία προσοχής, τα οποία διαμορφώνουν τις νέες υποχρεώσεις για όλες τις πλευρές:

1. Σε κάθε νέο ή ανανεωμένο μισθωτήριο, αλλά και στις δηλώσεις στην ΑΑΔΕ, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η καταβολή γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με σαφή αναγραφή του IBAN.

2. Από την 1η Απριλίου και εξής, τα ενοίκια θα πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά σε λογαριασμό στο όνομα του εκμισθωτή και όχι τρίτων προσώπων, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της πληρωμής.

3. Ο εκμισθωτής οφείλει να δηλώσει τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικασίας που θα καθοριστεί.

4. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το όνομα του ιδιοκτήτη θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο μεταξύ των συνδικαιούχων, διευκολύνοντας τον φορολογικό έλεγχο.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις και φορολογικές παγίδες

5. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες, κάθε ένας θα πρέπει να δηλώνει τον δικό του λογαριασμό – με πρώτο δικαιούχο τον ίδιο – στον οποίο θα κατατίθεται το μερίδιό του, εκτός αν υπάρξει διαφορετική ρύθμιση.

6. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι καταβάλλονται και τα 12 ενοίκια εντός του ίδιου φορολογικού έτους, ώστε να αποδεικνύεται η τραπεζική πληρωμή και να διατηρείται η φορολογική έκπτωση.

7. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ζήτημα του ακατάσχετου: το όριο των 1.250 ευρώ δεν καλύπτει αυτόματα εισοδήματα από ενοίκια, εκτός αν ο λογαριασμός έχει δηλωθεί ως «μοναδικός ακατάσχετος» στην ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, η σχετική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστά από κάθε συνδικαιούχο, ώστε να ισχύει η προστασία για όλους.