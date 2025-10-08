Ένοχος ο ηθοποιός Β. Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη – Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000€

Ένοχος κρίθηκε ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στο Φιλοθέη. Το δικαστήριο του επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 7.000€, με την έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Την ενοχή του είχε ζητήσει νωρίτερα η εισαγγελέας, ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα επιχειρήματα που είχε προβάλει ο συνήγορος του ηθοποιού, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε ζητήσει να του αναγνωριστούν ο πρότερος έντιμος βίος, αλλά και η προσφορά του στον Πολιτισμό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο ηθοποιός άσκησε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου.