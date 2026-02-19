Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος – Καταδικάστηκαν και τέσσερις συνεργάτες της «Κιβωτού»

Ένοχος κρίθηκε ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου»,πατέρας Αντώνιος για ξύλο, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία σε βάρος τροφίμων σε δομές, σε Αθήνα, Βόλο και Καλαμάτα.

Μάλιστα το δικαστήριο του επεφύλαξε βαρύτερη ποινική μεταχείριση σε σχέση με τον πρώτο βαθμό, καθώς τον καταδίκασε για 9 πράξεις, ενώ πρωτοδίκως τον είχε καταδικάσει για 5. Κρίθηκε ένοχος για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, ηθικής αυτουργίας σε επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη για ξυλοδαρμό, παραγγελία σε σωματική τιμωρία σε βάρος φιλοξενούμενων και υποβολή τροφίμων σε απομόνωση και καταναγκαστική εργασία.

Ένοχοι κρίθηκαν ακόμη τέσσερις πρώην εργαζόμενοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης κατά περίπτωση. Πρόκειται για τα δύο άλλοτε «πρωτοπαλίκαρα» του πατρός Αντωνίου, την πρώην διευθύντρια της δομής Βόλου και ακόμη έναν πρώην υπεύθυνο στο ΔΣ της Κιβωτού. Δύο απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες, όπως πρωτόδικα.

Ο πατέρας Αντώνιος και ακόμη τρεις κατηγορούμενοι έχουν αποχωρήσει εδώ και καιρό από τη δίκη, διαμαρτυρόμενοι για μεροληπτική στάση του δικαστηρίου εναντίον τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν απολογήθηκαν στο δικαστήριο σε προηγούμενο διάστημα.