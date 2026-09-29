Ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι για συμβόλαια «βιτρίνα» και παραπλανητικά λογιστικά στοιχεία

Ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης κατά την περίοδο 2009-10 έως 2017-18 κρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι όπως επιβεβαίωσε την Τρίτη (29/9) η Premier League.

Μια ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο σύλλογος προχώρησε στη σύναψη «εικονικών συμβάσεων» με ορισμένους εμπορικούς συνεργάτες, ενώ παράλληλα «βασίστηκε σε εικονικές συμφωνίες για να διογκώσει τεχνητά τα έσοδά του και να μειώσει τα έξοδά του».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η Σίτι κρίθηκε ένοχη για τις περισσότερες από τις κατηγορίες που αφορούσαν τη μη συνεργασία της με τις αρχές.

Η Premier League δημοσίευσε μια έκδοση της έκθεσης της επιτροπής στην οποία είχαν απαλειφθεί ορισμένα ευαίσθητα στοιχεία· η έκθεση ανέφερε ότι οι κατηγορίες «αφορούσαν περισσότερες από 100 φερόμενες μεμονωμένες παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League, κατανεμημένες σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες κατηγοριών».

Ο σύλλογος κρίθηκε επίσης ένοχος για όλες τις κατηγορίες, πλην μίας που αφορούσε τη μη συνεργασία με την έρευνα της Premier League.

Οι εικονικές εμπορικές συμφωνίες περιγράφηκαν ως μέρος ενός «συστήματος συγκαλυμμένης χρηματοδότησης» ύψους 830,69 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Richard Masters, διευθύνων σύμβουλος της Premier League, δήλωσε: «Η βασική απόφαση τεκμηριώνει τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με το τι συνέβη στη Μάντσεστερ Σίτι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Περιγράφει αναλυτικά πώς ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους κανονισμούς της Premier League για σχεδόν μία δεκαετία.

»Επιπλέον, δικαιώνει την απόφαση της Premier League να προχωρήσει στη συγκεκριμένη υπόθεση κατά της Μάντσεστερ Σίτι. Παρόλο που η διαδικασία υπήρξε μακρά και δύσκολη, η Λίγκα παρέμεινε αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι τα πραγματικά περιστατικά θα διαπιστωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

»Αποτελεί βασική ευθύνη της Premier League να διασφαλίζει την τήρηση των κανονισμών —οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τους ίδιους τους συλλόγους— προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα της διοργάνωσης. Είναι υψίστης σημασίας η Λίγκα να παραμένει ανταγωνιστική και δίκαιη για όλους τους συλλόγους και τους φιλάθλους. Αντιμετωπίζουμε αυτόν τον ρόλο με τη μέγιστη σοβαρότητα».