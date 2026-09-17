Εννέα νέους “Δείκτες Μνήμης” αποκτά η Θεσσαλονίκη

Εννέα νέους «Δείκτες Μνήμης» σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος πρόκειται να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη, με στόχο να αναδειχθούν μνημεία και τοπόσημα που συνδέονται με διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της πόλης.

Η χωροθέτηση των εννέα νέων πινακίδων έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, το οποίο συνεδριάζει τη Δευτέρα.

Οι «Δείκτες Μνήμης» θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία εντός των ορίων του δήμου, έπειτα από σχετική δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι πινακίδες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για κάθε μνημείο ή σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης QR Code, μέσω του οποίου κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν με το κινητό τους να αποκτούν πρόσβαση σε πρόσθετο πληροφοριακό και οπτικό υλικό στο διαδίκτυο. Οι εκτυπώσεις θα διαθέτουν και ειδική επεξεργασία antigraffiti για την προστασία τους από βανδαλισμούς και για τον ευκολότερο καθαρισμό τους.

Τα εννέα σημεία

Οι εννέα «Δείκτες Μνήμης» προβλέπεται να τοποθετηθούν στα εξής σημεία:

1. Πασά Χαμάμ (Λουτρά Φοίνιξ), 1520-1530, στη συμβολή των οδών Πηνειού και Π. Καρατζά.

2. Φρούριο Βαρδαρίου (Τοπ Χανέ), 1520-1566.

3. Κολέγιο «Δελασάλ», αρχικά στην οικία Σαρνώ, στην οδό Φράγκων 2-4, και αργότερα στο σημερινό κτίριο των Διοικητικών Δικαστηρίων, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο.

4. Δημοτικό Σχολείο Αρρένων «Alessandro Manzoni», 1933-1934, στην Πλατεία Δημοκρατίας.

5. Παλιά Δημοτικά Σφαγεία, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 21.

6. Βίλα Πετρίδη, στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως 8Α, Ταντάλου 2Α και Καζαντζάκη.

7. Μπεχτσινάρ, στην οδό 26ης Οκτωβρίου – τα πρώτα θαλάσσια μπάνια της πόλης, εθνικός κήπος από τον 19ο αιώνα έως το 1940 και χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων.

8. Βαρδάρι – Πλατεία Δημοκρατίας, με αναφορά στην ιστορία της πλατείας και έμφαση στους πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης το 1912.

9. Γεώργιος Ιβάνοφ, ήρωας της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε το 1943 – στον ανδριάντα του επί της οδού Λαγκαδά.