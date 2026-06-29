Ενεργοποίηση αιτήσεων επιστροφής εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για απασχολούμενους συνταξιούχους για το 2025

Ηδιοίκηση του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί την ενεργοποίηση, από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ετήσιας εκκαθάρισης και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ απασχολούμενων συνταξιούχων και για το έτος 2025, για ποσά που υπερβαίνουν το ισχύον ετήσιο ανώτατο όριο.

Πρόσβαση στην υπηρεσία:

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας «ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση κατ’ έτος και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, πέραν του ανώτατου ετήσιου ορίου», με επιλογή του έτους αναφοράς (2024 ή 2025) και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους απασχολούμενους συνταξιούχους στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr, στην ενότητα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Μισθωτοί

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet και δήλωση Α.Μ.Κ.Α.

Διαδικασία/Προϋποθέσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών ή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας.

Οι αιτήσεις θα συσχετίζονται με τα ασφαλιστικά δεδομένα των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 7/2024 και 11/2024.

Η εκκαθάριση και η επιστροφή των ποσών θα γίνεται σε περιοδική βάση, με χρήση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών κανόνων.

Τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, που υπερβαίνουν το εκάστοτε ετήσιο ανώτατο όριό του, θα επιστρέφονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον e-ΕΦΚΑ.