Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: «Συγκρατημένη αισιοδοξία» στον Λευκό Οίκο – Η στάση Τραμπ

Κλίμα «συγκρατημένης αισιοδοξίας» επικρατεί στον Λευκό Οίκο για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ , σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, την ώρα που οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για να αποφασίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο.

Σύμβουλος που συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας (2/11) ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «είναι πάντα αισιόδοξος και βρισκόταν σε εξαιρετική διάθεση».

Σε δημόσιο επίπεδο, πάντως, η έμφαση δίνεται στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, ο οποίος περιορίστηκε σε μία λέξη: «Ψηφίστε».

Οι παρεμβάσεις Τραμπ και η αναφορά στο Ισραήλ

Ο Τραμπ πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές παρεμβάσεις το πρωί της Τρίτης, στις εκπομπές «Fox & Friends» και «The Dan Bongino Show».

Μιλώντας στο Fox News, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν την οικονομική βοήθεια προς το Ισραήλ στο τέλος του έτους, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συμφωνήσει σχετικά με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την παραμονή των εκλογών, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε στο Μνημείο Λίνκολν, στην Ουάσινγκτον, για μια ομιλία που είχε παρουσιαστεί ως το τελευταίο προεκλογικό του μήνυμα. Ωστόσο, αφιέρωσε περισσότερα από 20 λεπτά στα έργα ανάπλασης της αμερικανικής πρωτεύουσας, με ιδιαίτερη αναφορά στη δεξαμενή Reflecting Pool.

Το θέμα επανέφερε και το πρωί της Τρίτης, δηλώνοντας στον Νταν Μποντζίνο ότι η περιοχή είναι πλέον «πανέμορφη», ενώ υποστήριξε ότι δεκάδες μνημεία και αγάλματα έχουν αποκατασταθεί.