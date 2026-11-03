Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: 19 πολιτείες εκλέγουν νέο κυβερνήτη – Πού αλλάζουν τα πρόσωπα

Νέο κυβερνήτη θα αποκτήσουν 19 αμερικανικές πολιτείες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11), καθώς οι απερχόμενοι κυβερνήτες τους δεν συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση, είτε λόγω περιορισμών στις θητείες, είτε επειδή επέλεξαν να αποχωρήσουν ή ηττήθηκαν στις προκριματικές εκλογές.

Από τις 19 πολιτείες, οι εννέα διοικούνται σήμερα από Δημοκρατικούς και οι δέκα από Ρεπουμπλικανούς, ενώ συνολικά διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήτη σε 36 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι 19 πολιτείες που αλλάζουν κυβερνήτη

Στις πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς, νέος κυβερνήτης θα αναδειχθεί στην Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κάνσας, το Μέιν, το Μίσιγκαν, τη Μινεσότα, το Νέο Μεξικό, το Ρόουντ Άιλαντ και το Ουισκόνσιν.

Αντίστοιχα, στις πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικανούς, οι απερχόμενοι κυβερνήτες δεν διεκδικούν επανεκλογή στην Αλαμπάμα, την Αλάσκα, τη Φλόριντα, την Τζόρτζια, την Αϊόβα, το Οχάιο, την Οκλαχόμα, τη Νότια Καρολίνα, το Τενεσί και το Ουαϊόμινγκ.

Μεταξύ των κυβερνητών που ολοκληρώνουν τη θητεία τους χωρίς δικαίωμα επανεκλογής είναι ο Γκάβιν Νιούσομ στην Καλιφόρνια, η Γκρέτσεν Γουίτμερ στο Μίσιγκαν και ο Ρον ΝτεΣάντις στη Φλόριντα.

Διαφορετική είναι η περίπτωση του Τιμ Γουόλς στη Μινεσότα, του Τόνι Έβερς στο Ουισκόνσιν και της Κιμ Ρέινολντς στην Αϊόβα, οι οποίοι επέλεξαν να μη διεκδικήσουν νέα θητεία.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, ο απερχόμενος Δημοκρατικός κυβερνήτης Ντάνιελ ΜακΚί αποκλείστηκε από τη διεκδίκηση νέας θητείας, καθώς ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές του κόμματός του.

Η σημασία της μάχης για τις πολιτείες

Οι εκλογές για τους κυβερνήτες διεξάγονται παράλληλα με τη μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου, αλλά έχουν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς οι πολιτειακές κυβερνήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών για την οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια ασφάλεια.

Παράλληλα, το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στις πολιτείες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς να διεκδικούν όχι μόνο τη διατήρηση των σημερινών τους θέσεων, αλλά και την αλλαγή του κομματικού ελέγχου σε κρίσιμες πολιτείες.