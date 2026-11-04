Ενδιάμεσες εκλογές: Οι Δημοκρατικοί επικρατούν σε πέντε πολιτείες στις εκλογές για τη Γερουσία

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν νίκες σε πέντε πολιτείες στις ενδιάμεσες εκλογές για τη Γερουσία των ΗΠΑ, με τους Εντ Μάρκι, Τζακ Ριντ, Κόρι Μπούκερ και Κρις Κουνς να επανεκλέγονται, ενώ η Τζουλιάνα Στράτον κέρδισε για πρώτη φορά μια έδρα στο Ιλινόι.

Στη Μασαχουσέτη, ο Εντ Μάρκι επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Ντίτον, εξασφαλίζοντας νέα θητεία στη Γερουσία, όπου βρίσκεται από το 2013. Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών επικράτησε του βουλευτή Σεθ Μούλτον, ο οποίος διεκδικούσε το χρίσμα του κόμματος.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, ο Τζακ Ριντ νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Ρέιμοντ Μακέι και εξασφάλισε έκτη θητεία. Επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας. Ο αντίπαλός του είναι επίσης βετεράνος του αμερικανικού στρατού.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Κόρι Μπούκερ επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζάστιν Μέρφι, εξασφαλίζοντας τρίτη θητεία. Πρώην δήμαρχος του Νιούαρκ και υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών στο παρελθόν, ο Μπούκερ έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Τραμπ. Το Νιου Τζέρσεϊ δεν έχει εκλέξει Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή από το 1972.

Στο Ιλινόι, η Δημοκρατική Τζουλιάνα Στράτον, μέχρι σήμερα αντικυβερνήτης της πολιτείας, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Ντον Τρέισι και θα διαδεχθεί τον γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν, ο οποίος αποχωρεί έπειτα από πέντε θητείες. Θα είναι η δεύτερη μαύρη γυναίκα που εκπροσωπεί το Ιλινόι στη Γερουσία. Η Στράτον έχει ταχθεί υπέρ της καθολικής υγειονομικής κάλυψης μέσω του Medicare for All και έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Τραμπ για την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στο Σικάγο.

Τέλος, στο Ντέλαγουερ, ο εν ενεργεία γερουσιαστής Κρις Κουνς νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Κατζ, εξασφαλίζοντας τρίτη πλήρη θητεία. Ο Κουνς έχει επικρίνει τους δασμούς του Τραμπ και έχει χαρακτηρίσει παράνομο τον πόλεμο με το Ιράν. Το Ντέλαγουερ δεν έχει εκλέξει Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.