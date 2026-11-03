Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Τα τρία σενάρια για τη μάχη του Κογκρέσου

Σε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές δοκιμασίες της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ εξελίσσονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας να βρίσκεται στο επίκεντρο της αναμέτρησης. Έπειτα από μήνες προεκλογικής εκστρατείας και δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν προβάδισμα των Δημοκρατικών, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται σημαντικές ανατροπές.

Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τις δυνατότητες του Λευκού Οίκου να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα, αλλά και τα περιθώρια της αντιπολίτευσης να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η οικονομία, το αυξημένο κόστος ζωής, ο πόλεμος με το Ιράν, η μεταναστευτική πολιτική και η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το εκλογικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, τρία βασικά σενάρια περιγράφουν τις πιθανές εξελίξεις, από μια ευρεία νίκη των Δημοκρατικών μέχρι την εκλογική αντοχή των Ρεπουμπλικανών.

Πρώτο σενάριο: Δημοκρατικό κύμα και έλεγχος και των δύο σωμάτων

Το ευνοϊκότερο σενάριο για τους Δημοκρατικούς προβλέπει μια ευρεία εκλογική επικράτηση, η οποία θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Η ιστορική τάση των ενδιάμεσων εκλογών να λειτουργούν εις βάρος του κόμματος του εκάστοτε προέδρου, σε συνδυασμό με τη χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ και τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντικές εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Σε αυτή την περίπτωση, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να υπερβούν αισθητά το όριο των 218 εδρών που απαιτούνται για την πλειοψηφία στη Βουλή, καταγράφοντας νίκες ακόμη και σε περιφέρειες με παραδοσιακά συντηρητικό εκλογικό προσανατολισμό.

Η μάχη της Γερουσίας εμφανίζεται περισσότερο απαιτητική. Οι Δημοκρατικοί θα χρειάζονταν επικράτηση σχεδόν σε όλες τις αμφίρροπες αναμετρήσεις, καθώς και τουλάχιστον μία σημαντική ανατροπή σε πολιτείες όπως το Τέξας ή το Κάνσας, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν ισχυρή εκλογική παρουσία.

Καθοριστική θα ήταν η αυξημένη συμμετοχή των Δημοκρατικών και η προσέλκυση ανεξάρτητων ψηφοφόρων, παράλληλα με την αποδυνάμωση της στήριξης που είχε εξασφαλίσει ο Τραμπ το 2024 μεταξύ των ισπανόφωνων και των νεότερων ανδρών.

Οι πρώτες ενδείξεις θα αναζητηθούν στις εκλογικές περιφέρειες της Φλόριντα, της Βόρειας Καρολίνας, του Μίσιγκαν, της Νέας Υόρκης, της Βιρτζίνια και του Κεντάκι. Μια ενδεχόμενη δημοκρατική νίκη στη γερουσιαστική αναμέτρηση της Νότιας Καρολίνας θα αποτελούσε επίσης ένδειξη ευρύτερης μεταβολής των εκλογικών συσχετισμών.

Η επικράτηση αυτού του σεναρίου θα περιόριζε σημαντικά τη νομοθετική ευχέρεια του Τραμπ, οδηγώντας σε μια διετία έντονης αντιπαράθεσης με ένα Κογκρέσο υπό δημοκρατικό έλεγχο.

US MIDTERMS 2026 | INFOGRAPHIC Η μάχη για το Κογκρέσο σε αριθμούς Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και οι πολιτικοί συσχετισμοί στις ΗΠΑ. 435 Έδρες Βουλής 35 Έδρες Γερουσίας 36 Πολιτείες εκλέγουν κυβερνήτη Βουλή των Αντιπροσώπων 435 έδρες συνολικά. Απαιτούνται 218 για την πλειοψηφία. 218 214 ● Ρεπουμπλικανοί 218 ● Δημοκρατικοί 214 1 ανεξάρτητος και 2 κενές έδρες. Τι χρειάζονται οι Δημοκρατικοί; Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται τέσσερις επιπλέον έδρες για να φτάσουν τις 218 και να ελέγξουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Γερουσία 100 έδρες συνολικά. Οι 35 κρίνονται στις εκλογές. 53 45 ● Ρεπουμπλικανοί 53 ● Δημοκρατικοί 45 2 ανεξάρτητοι συνεργάζονται με τους Δημοκρατικούς. Πώς κρίνεται η πλειοψηφία; Οι Δημοκρατικοί και οι δύο συνεργαζόμενοι ανεξάρτητοι διαθέτουν 47 έδρες. Χρειάζονται συνολικά 51, καθώς στην ισοψηφία 50-50 αποφασίζει ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος. Τι διακυβεύεται για τον Τραμπ; Η σύνθεση του Κογκρέσου θα καθορίσει τις δυνατότητες του Λευκού Οίκου να προωθεί νομοσχέδια, προϋπολογισμούς και σημαντικούς κυβερνητικούς διορισμούς έως το 2028. Στοιχεία πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026. Πηγές: U.S. House of Representatives, U.S. Senate.

Δεύτερο σενάριο: Οριακή νίκη των Δημοκρατικών και διχασμένο Κογκρέσο

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει μια περιορισμένη επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρούν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν τις πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής, χωρίς όμως να αποκτήσουν άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό θα καθιστούσε αναγκαίες τις συνεχείς εσωκομματικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην προοδευτική και τη μετριοπαθή πτέρυγα για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Στη Γερουσία, τα κέρδη τους θα περιορίζονταν σε μία ή δύο έδρες, με τη Βόρεια Καρολίνα να συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες διεκδικήσεις. Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να διατηρήσουν κρίσιμες θέσεις, όπως εκείνη της Σούζαν Κόλινς στο Μέιν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις στο Μίσιγκαν και την Αλάσκα.

Στην τελευταία, η εκλογική μάχη περιπλέκεται από τη δικαστική διαμάχη σχετικά με την παρουσία δύο υποψηφίων με το όνομα Νταν Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει την αναμέτρηση της Δημοκρατικής Μέρι Πελτόλα.

Για να διαμορφωθεί αυτή η ισορροπία, η αυξημένη συμμετοχή των Δημοκρατικών στην πρόωρη ψηφοφορία θα πρέπει να αντισταθμιστεί από ισχυρή προσέλευση των Ρεπουμπλικανών την ημέρα των εκλογών.

Οι κρίσιμες ενδείξεις θα προκύψουν από τη Φλόριντα, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τις έδρες τους, καθώς και από τη Βιρτζίνια και την Πενσιλβάνια, όπου ενδεχόμενα δημοκρατικά κέρδη θα μπορούσαν να αποδειχθούν αρκετά για την αλλαγή πλειοψηφίας στη Βουλή.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα διαμόρφωνε συνθήκες πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσιγκτον. Οι Δημοκρατικοί θα είχαν τη δυνατότητα να εμποδίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρούσαν ουσιαστική επιρροή μέσω της Γερουσίας.

Τρίτο σενάριο: Ρεπουμπλικανική αντοχή και διατήρηση του Κογκρέσου

Το τρίτο σενάριο προβλέπει τη διατήρηση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα των Δημοκρατικών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα προϋπέθετε σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις και το τελικό αποτέλεσμα, με τους Ρεπουμπλικανούς να επικρατούν στις περισσότερες αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις.

Καθοριστική παράμετρος θα αποτελούσε η υψηλή συμμετοχή της συντηρητικής εκλογικής βάσης, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της υποστήριξης ανεξάρτητων και ισπανόφωνων ψηφοφόρων, παρά τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται για επιμέρους πολιτικές της κυβέρνησης.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η μάχη θα μπορούσε να παραμείνει ανοικτή μέχρι την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στην Καλιφόρνια, όπου η επεξεργασία των επιστολικών ψήφων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Σημαντικό ρόλο θα διαδραμάτιζε επίσης η αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών σε πολιτείες όπως το Τέξας, η Φλόριντα και η Βόρεια Καρολίνα, η οποία έχει επηρεάσει τους εκλογικούς συσχετισμούς.

Στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί θα επιδίωκαν να διατηρήσουν τις έδρες τους στις συντηρητικές πολιτείες και να πετύχουν επιπλέον κέρδη στο Μίσιγκαν. Παράλληλα, ανταγωνιστικές αναμετρήσεις στη Μινεσότα και το Νιου Χάμσαϊρ θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες των Δημοκρατικών.

Οι πρώτες ενδείξεις θα προέκυπταν από τη Φλόριντα και το Οχάιο, εφόσον η Άσλεϊ Μούντι και ο Τζον Χάστεντ εξασφάλιζαν άνετη επανεκλογή. Αντίστοιχη σημασία θα είχαν η διατήρηση ρεπουμπλικανικών εδρών στην Πενσιλβάνια και τη Βιρτζίνια και ενδεχόμενες επιτυχίες σε περιφέρειες της Βόρειας Καρολίνας, του Οχάιο και της Φλόριντα.

Εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τις κοινοβουλευτικές τους πλειοψηφίες, ο Τραμπ θα μπορούσε να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως ανανέωση της πολιτικής του εντολής, συνεχίζοντας την εφαρμογή της εσωτερικής και εξωτερικής του ατζέντας με τη στήριξη του Κογκρέσου.

Το πραγματικό διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης

Πέρα από τον αριθμό των εδρών, οι ενδιάμεσες εκλογές θα καθορίσουν τις ισορροπίες εξουσίας στην Ουάσιγκτον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ανάκτηση και των δύο σωμάτων από τους Δημοκρατικούς θα ενίσχυε σημαντικά τη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης. Μια μοιρασμένη πλειοψηφία θα δημιουργούσε αυξημένες δυσκολίες στη νομοθετική διαδικασία, ενώ η διατήρηση του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς θα επέτρεπε στον Τραμπ να συνεχίσει τις βασικές πολιτικές του πρωτοβουλίες με λιγότερα θεσμικά εμπόδια.

Οι πρώτες καταμετρήσεις στις ανατολικές πολιτείες θα δώσουν τις αρχικές ενδείξεις για την κατεύθυνση της αναμέτρησης. Ωστόσο, η στενή διαφορά σε αρκετές περιφέρειες και η πιθανή καθυστέρηση στην καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων σημαίνουν ότι η τελική εικόνα του Κογκρέσου ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να διαμορφωθεί.