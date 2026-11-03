Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Στο 38% η αποδοχή του Τραμπ – Τι δείχνουν τα πρώτα exit polls για οικονομία και Κογκρέσο

ντονη δυσαρέσκεια για την οικονομία, το αυξημένο κόστος ζωής και την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφουν τα πρώτα exit polls των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με το ποσοστό αποδοχής του Αμερικανού προέδρου να διαμορφώνεται μόλις στο 38%.

Παράλληλα, περίπου επτά στους δέκα ψηφοφόρους ζητούν από το Κογκρέσο να ασκεί ουσιαστικότερο έλεγχο στην προεδρική εξουσία, ενώ σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος δηλώνει ότι προσήλθε στις κάλπες για να εκφράσει την αντίθεσή του στον Τραμπ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των ερευνών των CNN, NBC News, CBS και Associated Press, περίπου τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων εμφανίζονται δυσαρεστημένα ή εξοργισμένα με την πορεία της χώρας, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα δηλώνουν ότι αισθάνονται οργή για την κατάσταση που επικρατεί.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ, στο 38%, κινείται προς ιστορικό χαμηλό για ενδιάμεσες εκλογές, υποχωρώντας κάτω από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2018, κατά την πρώτη θητεία του, αλλά και του Τζορτζ Μπους το 2006, όταν οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Το 43% δηλώνει ότι ψήφισε για να εκφράσει την αντίθεσή του στον Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του NBC News σχετικά με τα κίνητρα των ψηφοφόρων. Συγκεκριμένα, το 59% δηλώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποτέλεσε παράγοντα που επηρέασε την εκλογική του επιλογή.

Το 43% αναφέρει ότι ψήφισε για να εκφράσει την αντίθεσή του στον Τραμπ, έναντι μόλις 16% που δηλώνει ότι προσήλθε στις κάλπες για να τον στηρίξει. Το ποσοστό όσων κινητοποιήθηκαν εναντίον του είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε καταγραφεί στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018.

Η τάση αυτή εμφανίζεται εντονότερη μεταξύ των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών, ενώ στο εσωτερικό της ρεπουμπλικανικής βάσης καταγράφονται διαφοροποιήσεις.

Σύμφωνα με το CBS, η πλειονότητα των Ρεπουμπλικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως υποστηρικτές του κινήματος MAGA δηλώνει ότι ψηφίζει για να στηρίξει τον πρόεδρο. Αντίθετα, οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί που δεν ταυτίζονται με το συγκεκριμένο κίνημα αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν επηρεάζει την εκλογική τους απόφαση.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια – Το 79% αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω πληθωρισμού

Η οικονομία και το κόστος διαβίωσης αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες της εκλογικής συμπεριφοράς, με τους ψηφοφόρους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις τιμές των τροφίμων, των καυσίμων, της ενέργειας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το NBC News, το 79% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι ο πληθωρισμός προκαλεί οικονομικές δυσκολίες στην οικογένειά του, ενώ το 44% εκτιμά ότι βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Μόλις το 18% αναφέρει ότι η οικονομική του κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Παράλληλα, σχεδόν δύο στους τρεις ψηφοφόρους θεωρούν ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα.

Ειδικότερα, το 65% εκτιμά ότι η δασμολογική πολιτική του προέδρου βλάπτει την αμερικανική οικονομία, ενώ το 62% του αποδίδει ευθύνη για τις υψηλές τιμές.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τη δημοσκόπηση του CNN, σύμφωνα με την οποία περίπου ένας στους πέντε ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024 αποδοκιμάζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.

AP: Επτά στους δέκα ζητούν ισχυρότερο έλεγχο της προεδρικής εξουσίας

Πέρα από την οικονομία, η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών αναδεικνύεται σε βασικό ζήτημα για το αμερικανικό εκλογικό σώμα.

Σύμφωνα με την έρευνα AP Voter Poll του Associated Press, περίπου επτά στους δέκα ψηφοφόρους θεωρούν ότι το Κογκρέσο δεν ασκεί επαρκή έλεγχο στην προεδρική εξουσία, ενώ μόλις δύο στους δέκα εκτιμούν ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στον συγκεκριμένο θεσμικό του ρόλο.

Αντίστοιχα, περίπου ένας στους δέκα θεωρεί ότι το Κογκρέσο ασκεί υπερβολικό έλεγχο στον πρόεδρο.

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στον Λευκό Οίκο, καθώς σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων αποδοκιμάζουν και τον τρόπο με τον οποίο το Κογκρέσο επιτελεί το έργο του.

Στην ίδια έρευνα, περίπου τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους αναδεικνύουν την οικονομία ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, ενώ τρεις στους δέκα προτάσσουν τη δημοκρατία. Ακολουθούν, με αισθητά χαμηλότερα ποσοστά, ζητήματα όπως η μετανάστευση, η εγκληματικότητα και η υγειονομική περίθαλψη.

Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων είναι προκαταρκτικά και δεν αποτελούν εκλογικά αποτελέσματα. Τα ευρήματα υπόκεινται σε περιθώρια στατιστικού σφάλματος και ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.