Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ρεκόρ προεκλογικών δαπανών ύψους 11,6 δισ. δολαρίων

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αναμένεται να φτάσουν οι δαπάνες πολιτικής διαφήμισης στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνες των προεδρικών εκλογών του 2024.

Σύμφωνα με την εταιρεία AdImpact, έως τις 26 Οκτωβρίου είχαν δαπανηθεί ή δεσμευτεί 11,21 δισ. δολάρια για πολιτική διαφήμιση, ενώ το τελικό ποσό εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 11,6 δισ. δολάρια. Το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί στα 11,2 δισ. δολάρια στις προεδρικές εκλογές του 2024 και στα 8,9 δισ. δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, αναφέρει σε δημοσίευμά του το First Post.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται σε αμφίρροπες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, με το Τέξας να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ. Η εκλογική μάχη μεταξύ του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο και του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον έχει προσελκύσει διαφημιστικές δαπάνες και κρατήσεις άνω των 560 εκατ. δολαρίων.

Ακολουθούν το Οχάιο και το Μίσιγκαν, με τις τρεις πολιτείες να συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 1,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση οικονομικών στοιχείων και δεδομένων του OpenSecrets.

Στο Οχάιο, η αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού Σέροντ Μπράουν και του Ρεπουμπλικανού Τζον Χάστεντ έχει προσελκύσει περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια σε διαφημιστικές δαπάνες και δεσμεύσεις, ενώ στο Μίσιγκαν η συνολική χρηματοδότηση της εκλογικής αναμέτρησης προσεγγίζει τα 337 εκατ. δολάρια.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ανεξάρτητες επιτροπές πολιτικής δράσης (Super PACs) και οι μεγάλοι δωρητές. Σε εννέα από τις δέκα ακριβότερες αναμετρήσεις για τη Γερουσία, οι εξωτερικές οργανώσεις έχουν δαπανήσει περισσότερα χρήματα από τους ίδιους τους υποψηφίους.

Ο Έλον Μασκ αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο γνωστό δωρητή, με τις συνολικές συνεισφορές του να εκτιμώνται μεταξύ 366 και 446 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την AdImpact, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι σύμμαχοί τους έχουν δαπανήσει ή δεσμεύσει περίπου 5,18 δισ. δολάρια για πολιτική διαφήμιση, έναντι 4,77 δισ. δολαρίων από τους Δημοκρατικούς.

Οι αναμετρήσεις για τη Γερουσία αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 3,4 δισ. δολάρια, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκτιμώνται στα 2,2 δισ. δολάρια.

Παρά τα πρωτοφανή ποσά, η έκβαση των εκλογών παραμένει αβέβαιη, καθώς οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αμφίρροπες αναμετρήσεις σε κρίσιμες πολιτείες. Τα οριστικά στοιχεία των προεκλογικών δαπανών αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τον Δεκέμβριο.