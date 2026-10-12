Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Κέρδη των Δημοκρατικών σε κομητείες του Οχάιο πιο φιλικές προς τον Τραμπ

Με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, από το αποτέλεσμα των οποίων θα κριθούν οι ισορροπίες στο Κογκρέσο, ξεχωριστό ενδιαφέρον αποκτούν τα στοιχεία που προκύπτουν από την πρόωρη ψηφοφορία που έχει ήδη ξεκινήσει σε πολιτείες κλειδιά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Οχάιο – μια πολιτεία που θα μπορούσε να καθορίσει ποιος θα ελέγχει τη Γερουσία – όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι, προσώρας, οι Δημοκρατικοί συμμετέχουν πιο ενεργά στην διαδικασία ψηφοφορίας από ό,τι οι Ρεπουμπλικανοί. Ωστόσο, αν και τα στοιχεία δείχνουν μια τάση είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Μέχρι στιγμής, οι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων που προσέρχονται στις κάλπες πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από δύο χρόνια, ακόμη και στις περιοχές της πολιτείας όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι όπως αναφέρει το CNNi.

Αντίστοιχα την ίδια χρονική περίοδο το 2024, οι Ρεπουμπλικάνοι προηγούνταν των Δημοκρατικών κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες στις κομητείες που είχαν στηρίξει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με διαφορά 20 μονάδων ή περισσότερο, σύμφωνα με στοιχεία της πολιτείας του Οχάιο. Φέτος, η διαφορά αυτή έχει περιοριστεί μόλις στις πέντε μονάδες.

Μεταβολές έχουν παρατηρηθεί και στη στάση των ψηφοφόρων σε άλλες κομητείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν ταχθεί πιο έντονα υπέρ της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, όπου η τάση υπέρ των Δημοκρατικών είναι πλέον ενισχυμένη κατά περίπου 25 μονάδες.

Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα βασίζονται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο πολιτείας και αποτελούν την πιο πρόσφατη ένδειξη ενός ευνοϊκού κλίματος για τους Δημοκρατικούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς ο πρώην Γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν επιδιώκει να νικήσει τον Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή Τζον Χάστεντ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNNi ο Μπράουν προηγείται με διαφορά έξι μονάδων. Στην αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη, η Δημοκρατική Έιμι Άκτον προηγείται του Ρεπουμπλικανού Βιβέκ Ραμασουάμι με διαφορά οκτώ μονάδων.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το εκλογικό σώμα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, κλίνει προς τους Δημοκρατικούς κατά περίπου 27 μονάδες περισσότερο σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο του 2024.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αν και οι ενδείξεις αυτές συνάδουν με άλλα στοιχεία που δείχνουν πως οι Δημοκρατικοί είναι πιο πρόθυμοι να ψηφίσουν φέτος σε σχέση με τους Ρεπουμπλικανούς, δεν είναι σε καμία περίπτωση καθοριστικές.

Ακόμη και τα στοιχεία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποκαλύπτουν ποιον επέλεξαν τελικά οι ψηφοφόροι, ενώ οι τάσεις αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς τα τελευταία χρόνια οι Ρεπουμπλικανοί τείνουν πολύ περισσότερο να ψηφίζουν πρόωρα με φυσική παρουσία ή την ημέρα των εκλογών.

Πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα

Επιπλέον, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Το ποσοστό συμμετοχής βρίσκεται περίπου στο 11% της συνολικής συμμετοχής στην πρόωρη ψηφοφορία του 2022.

Αυτό συμβαίνει ενώ στις περιοχές της πολιτείας με τη μεγαλύτερη υποστήριξη προς τους Δημοκρατικούς η προσέλευση των ψηφοφόρων εξελίσσεται ταχύτερα σε σχέση με τις περιοχές όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Συγκεκριμένα οι κομητείες που στήριξαν πιο έντονα τη Χάρις είχαν φτάσει στο 74% της συμμετοχής που καταγράφηκε το 2024, ενώ στις κομητείες με την ισχυρότερη στήριξη προς τον Τραμπ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 67%.

Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες

Στο Οχάιο, οι ψηφοφόροι δεν επιλέγουν κόμμα κατά την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους, ωστόσο η πολιτεία καταγράφει την κομματική τους ένταξη με βάση την προκριματική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν. Αυτό δεν ισχύει στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου οι ψηφοφόροι δηλώνουν κομματική ένταξη κατά την εγγραφή τους.

Οι Δημοκρατικοί είχαν ασυνήθιστα αδύναμη εκλογική επίδοση στο Νιου Τζέρσεϊ το 2024. Η Χάρις επικράτησε του Τραμπ με διαφορά μικρότερη των έξι ποσοστιαίων μονάδων, το μικρότερο περιθώριο νίκης για Δημοκρατικό υποψήφιο από το 1992.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Catalist, οι κομητείες όπου ο Τραμπ είχε τη μεγαλύτερη δυναμική παρουσιάζουν, μέχρι στιγμής, τις σημαντικότερες μετατοπίσεις ψηφοφόρων προς τους Δημοκρατικούς κατά την προεκλογική ψηφοφορία.

Η κατανομή των ψηφοφόρων που έχουν ήδη επιστρέψει τα ψηφοδέλτιά τους στις τρεις κομητείες της πολιτείας – όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά 20 και πλέον μονάδων – έχει μετατοπιστεί κατά σχεδόν 11 μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο του 2024.

Η συμμετοχή κλίνει επίσης περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς στις κομητείες όπου η Χάρις είχε τη μεγαλύτερη δυναμική, αλλά η διαφορά είναι μικρότερη των δύο μονάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες με φυσική παρουσία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στο Νιου Τζέρσεϊ, επομένως αυτές οι μεταβολές ενδέχεται επίσης να αντικατοπτρίζουν μία στροφή των Ρεπουμπλικανών από την ψηφοφορία μέσω επιστολικής ψήφου.

Αλλαγή και στη μέθοδο

Τα στοιχεία από το Οχάιο αποκαλύπτουν επίσης μια μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν οι πολίτες.

Από την έναρξη της πρόωρης ψηφοφορίας, υπήρξαν ενδείξεις ότι το 2026 θα συνεχιζόταν η τάση απομάκρυνσης των Αμερικανών από την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, η οποία διαμορφώθηκε μετά την πανδημία της COVID-19.

Αν και είναι ακόμη νωρίς στο Οχάιο η πρόωρη ψηφοφορία με φυσική παρουσία βρίσκεται στο 72% των επιπέδων που καταγράφονταν στο αντίστοιχο χρονικό σημείο του 2024, ενώ η επιστολική ψήφος κυμαίνεται μόλις στο 25%.