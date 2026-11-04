Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Φαβορί για τη Γερουσία ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάππας

Ξεχωριστό ενδιαφέρον στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ παρουσιάζει η αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου ο ελληνικής καταγωγής Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάππας είναι φαβορί για μία έδρα στη Γερουσία .

Ο Πάππας βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Ρεπουμπλικάνο πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου, με τους δύο υποψηφίους να διεκδικούν τη θέση που αφήνει κενή η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, η οποία αποχωρεί.

Η συγκεκριμένη εκλογική μάχη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε εθνικό επίπεδο, καθώς η διατήρηση της έδρας θεωρείται καθοριστική για τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Κεντρικό ζήτημα στην προεκλογική αντιπαράθεση και των δύο υποψηφίων είναι το αυξημένο κόστος ζωής.

Ποιος είναι ο ελληνικής καταγωγής Κρις Πάπας

Ο Κρις Πάππας γεννήθηκε στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και είναι δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών. Η προσωπική και πολιτική του διαδρομή συνδέεται στενά με την οικογενειακή του ιστορία, αλλά και με την επιχείρηση εστίασης της οικογένειάς του, στην οποία εργάστηκε προτού εκλεγεί στο Κογκρέσο.

Η ελληνική καταγωγή του προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υποψηφιότητά του για την ελληνική ομογένεια, καθώς η πορεία του αποτυπώνει τη διαδρομή των απογόνων των Ελλήνων μεταναστών από την επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση μέχρι την ανάληψη πολιτικών αξιωμάτων.

Οι πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο

Το ενδιαφέρον για την υποψηφιότητά του δεν περιορίζεται στην ελληνική του καταγωγή, αλλά έχει και συγκεκριμένη πολιτική διάσταση για την Ελλάδα.

Ο Πάππας είναι συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η πρωτοβουλία του για τη διακομματική παρέμβαση κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, όσο η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί στην κατοχή της το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

Τέσσερις εκλογικές νίκες στη Βουλή πριν από τη μάχη της Γερουσίας

Ο Κρις Πάππας εκπροσωπεί την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και έχει καταφέρει να εκλεγεί τέσσερις συνεχόμενες φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα, κέρδισε τις εκλογές του 2018, του 2020, του 2022 και του 2024. Η φετινή αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη φορά που διεκδικεί εκλογή στη Γερουσία των ΗΠΑ.