Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Επανεκλέγεται στη Γερουσία ο Δημοκρατικός Μαρκ Γουόρνερ στη Βιρτζίνια

Την επανεκλογή του στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών εξασφάλισε ο Δημοκρατικός Μαρκ Γουόρνερ στη Βιρτζίνια, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Μπερτ Μιζουσάουα, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Γουόρνερ εξασφαλίζει την τέταρτη θητεία του στη Γερουσία, όπου κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου της Επιτροπής Πληροφοριών.

Αντίπαλός του ήταν ο απόστρατος υποστράτηγος του αμερικανικού στρατού και βετεράνος του πολέμου στο Αφγανιστάν, Μπερτ Μιζουσάουα.

Πηγή: CNN

Η επικράτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή καταγράφεται σε μια πολιτεία με ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση εργαζομένων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι οποίοι επηρεάστηκαν σημαντικά από τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει το προσωπικό του δημόσιου τομέα κατά τους πρώτους μήνες της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Το Associated Press ανακήρυξε τον Γουόρνερ νικητή στις 19:00 τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής (02:00 ώρα Ελλάδας).