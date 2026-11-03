Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Διεκόπη για 20 λεπτά η ψηφοφορία στη Φλόριντα λόγω τεχνικού προβλήματος

Τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ψηφοφορίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα της κομητείας Μπρόουαρντ στη Φλόριντα, για περίπου 20 λεπτά μετά το άνοιγμα της κάλπης, το πρωί της Τρίτης (3/11).

Όπως δήλωσε στο CNNi ο επικεφαλής της εκλογικής υπηρεσίας της κομητείας, Τζο Σκοτ, το πρόβλημα οφειλόταν σε σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου που είχε σχεδιαστεί για να αποτρέπει τη χορήγηση λανθασμένων ψηφοδελτίων, αλλά απέρριπτε κατά λάθος όλα τα ψηφοδέλτια.

Η λειτουργία της ψηφοφορίας αποκαταστάθηκε όταν παρακάμφθηκε το συγκεκριμένο σύστημα. «Κανείς δεν ψήφισε με λάθος ψηφοδέλτιο και η καταμέτρηση δεν επηρεάστηκε», διαβεβαίωσε ο Σκοτ.

Παράλληλα, κάλεσε όσους αποχώρησαν χωρίς να ψηφίσουν να επιστρέψουν πριν από το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων στις 19:00 τοπική ώρα, διευκρινίζοντας ότι δεν προβλέπεται προς το παρόν παράταση της ψηφοφορίας.

Το σύστημα είχε τεθεί σε εφαρμογή φέτος, μετά την αναχάραξη των εκλογικών περιφερειών της Φλόριντα, και είχε χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα στις προκριματικές εκλογές.