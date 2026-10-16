Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Αλλαγή θέλουν οι μισοί Αμερικανοί σε δημοσκόπηση – Δυσαρέσκεια για τις τιμές

Προειδοποιητικά σήματα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών νέα δημοσκόπηση των AP-NORC καθώς μια ισχυρή πλειοψηφία των αμερικανών πολιτών ζητά ουσιαστική αλλαγή στην πορεία της χώρας και ένα σημαντικό ποσοστό πιστεύει ότι ο αμερικανός πρόεδρος υστερεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η έρευνα από το The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, η οποία διεξήχθη λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών, δείχνει ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι επιθυμούν νίκη των Δημοκρατικών για τον έλεγχο του Κογκρέσου και έχουν μια πιο αρνητική εικόνα για τους Ρεπουμπλικάνους.

Το κέρδος για τους Δημοκρατικούς από τη δυσαρέσκεια, είναι μικρό σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, συνολικά, τα ευρήματα συνθέτουν μια δύσκολη πραγματικότητα για τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι πασχίζουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου υπό το βάρος ενός μη δημοφιλούς πολέμου με το Ιράν και των ραγδαία αυξανόμενων τιμών στο εσωτερικό της χώρας.

Περίπου 8 στους 10 ψηφοφόρους συνολικά δηλώνουν ότι η οικονομία ή το κόστος ζωής συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα ζητήματα για τις επικείμενες εκλογές, ενώ περίπου τα δύο τρίτα δηλώνουν το ίδιο για την υγειονομική περίθαλψη και τον πόλεμο στο Ιράν.

Άλλα θέματα που ευνοούν περισσότερο τον Τραμπ — όπως η μετανάστευση ή η εγκληματικότητα — αποτελούν χαμηλότερες προτεραιότητες.

Ουσιαστική αλλαγή θέλουν οι ψηφοφόροι

Εκείνο που γίνεται ξεκάθαρο από τη δημοσκόπηση τις παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, είναι ότι οι ψηφοφόροι θέλουν αλλαγή.

Περίπου οι μισοί από τους ψηφοφόρους δηλώνουν ότι επιθυμούν «ουσιαστική αλλαγή», ενώ περίπου 3 στους 10 θέλουν «εκ βάθρων ανατροπή» του τρόπου με τον οποίο κυβερνάται η χώρα.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε συνεντεύξεις με 1.119 ενήλικες στις ΗΠΑ και 925 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου 2026. Το περιθώριο σφάλματος είναι ±3,9 ποσοστιαίες μονάδες για το συνολικό δείγμα και ±4,2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Πηγή: The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research

Ακόμη και οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αναζητούν κάτι διαφορετικό: Λίγο λιγότεροι από τους μισούς (45%) θέλουν ουσιαστική αλλαγή, ενώ το 13% επιθυμεί ριζική ανατροπή.

Χαμηλά τα ποσοστά Τραμπ για το κόστος ζωής

Οι ψηφοφόροι εμφανίζονται βαθιά απογοητευμένοι από τον Τραμπ και την ηγεσία του στα ζητήματα που οι ίδιοι θεωρούν πιο σημαντικά.

Μόνο περίπου το ένα τρίτο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων συνολικά έχει «πολύ» ή «μάλλον» θετική άποψη για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, και ένα παρόμοιο ποσοστό εγκρίνει το έργο του στην προεδρία.

Οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να είναι δυσαρεστημένοι από το υψηλό κόστος ζωής, ένα ζήτημα που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να αντιμετωπίσει προτού κερδίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Ρωγμές εμφανίζονται στη ρεπουμπλικανική βάση του Τραμπ και σε άλλα ζητήματα, καθώς μόλις το 69% των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων στηρίζει τον Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν διανύει ήδη τον όγδοο μήνα του, παρά τις υποσχέσεις του ίδιου ότι θα διαρκούσε μόνο τέσσερις ή πέντε εβδομάδες.

Η οικονομία και το κόστος ζωής αποτελούν υψηλές προτεραιότητες για τους ψηφοφόρους και των δύο παρατάξεων.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών ψηφοφόρων δηλώνει ότι και τα δύο ζητήματα συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά για τις επικείμενες εκλογές.

Οι μισοί δεν θέλουν τον Τζέι Ντι Βανς

Οι ψηφοφόροι δεν έχουν καλύτερη γνώμη ούτε για έναν από τους πιθανούς διαδόχους του Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς:

Περίπου οι μισοί έχουν «μάλλον» ή «πολύ» αρνητική άποψη για τον Βανς, σε σύγκριση με περίπου το ένα τρίτο που έχει θετική γνώμη.

Οι Δημοκρατικοί ανυπομονούν για τις κάλπες

Η δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να ψηφίσουν.

Συνολικά, περίπου τα δύο τρίτα των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνουν ότι είναι «εξαιρετικά» σημαντικό να ψηφίσουν στις επικείμενες εκλογές, ενώ περίπου 2 στους 10 δηλώνουν ότι είναι «πολύ» σημαντικό.

Ωστόσο, περίπου τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών ψηφοφόρων θεωρούν ότι η συμμετοχή στις ενδιάμεσες εκλογές αυτού του Νοεμβρίου είναι «εξαιρετικά» σημαντική, σε σύγκριση με περίπου 6 στους 10 Ρεπουμπλικάνους.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε συνεντεύξεις με 1.119 ενήλικες στις ΗΠΑ και 925 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου 2026. Το περιθώριο σφάλματος είναι ±3,9 ποσοστιαίες μονάδες για το συνολικό δείγμα και ±4,2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Πηγή: The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research

Το κόμμα επενδύει επίσης πόρους σε πολιτείες που παραδοσιακά κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους, όπως η Αϊόβα και το Κάνσας, όπου το πολιτικό κλίμα έχει δημιουργήσει πιο ευνοϊκό έδαφος για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν το Κογκρέσο τα τελευταία δύο χρόνια, όμως περίπου οι μισοί από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους δηλώνουν τώρα ότι θα προτιμούσαν να δουν το Δημοκρατικό Κόμμα να ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία.

Μικρότερο ποσοστό, περίπου 4 στους 10, επιθυμεί τον έλεγχο των σωμάτων από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ το 15% παραμένει αναποφάσιστο.

Δεν «εισπράττουν» οι Δημοκρατικοί

Οι ψηφοφόροι επίσης δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την πορεία του Δημοκρατικού Κόμματος.

Συνολικά, περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους έχουν «πολύ» ή «μάλλον» θετική άποψη για τους Δημοκρατικούς, ενώ περίπου οι μισοί βλέπουν το κόμμα αρνητικά.