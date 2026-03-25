Ενδείξεις σταθεροποίησης στα καύσιμα – Αναμένεται μικρή υποχώρηση στην τιμή της βενζίνης

Σημάδια σταθεροποίησης καταγράφονται στη χονδρική τιμή της βενζίνης, δημιουργώντας προσδοκίες για μια μικρή υποχώρηση των τιμών και στην αντλία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μετά από περίπου έναν μήνα έντονης ανόδου, κατά τον οποίο η τιμή αυξήθηκε σχεδόν κατά 28 λεπτά το λίτρο, σημειώθηκε για πρώτη φορά μείωση της τιμής από τα διυλιστήρια κατά ένα λεπτό. Το αν αυτή η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί και θα φανεί στον τελικό καταναλωτή παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο.

«Κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις με σωστή προσέγγιση σε τέτοιες πολύ ευμετάβλητες καταστάσεις», ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιούρτζης, επισημαίνοντας τη δυσκολία εκτίμησης της πορείας των τιμών.

Στο επίπεδο της κατανάλωσης, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αγγίζει πλέον περίπου τα 2,08 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας αισθητά τα μηνιαία έξοδα μετακίνησης, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί κατά 25 έως 30 ευρώ για κάθε οδηγό.

Η πίεση αυτή αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα των πολιτών. «Με 50 ευρώ έκανα ένα φουλάρισμα. Τώρα, με τα ίδια δεδομένα, θα φτάσει 70 με 80 ευρώ», ανέφερε καταναλωτής, περιγράφοντας την αύξηση στο κόστος ανεφοδιασμού. «Έχουν αγανακτήσει όλοι. Όλοι γκρινιάζουν», πρόσθεσε άλλος πολίτης, αποτυπώνοντας το κλίμα δυσαρέσκειας.

Ακόμη πιο επιβαρυμένη είναι η κατάσταση για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, το οποίο εδώ και μέρες έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Η επιβάρυνση επηρεάζει άμεσα και επαγγελματίες με χαμηλά ημερομίσθια, όπως σημειώνει πολίτης: «Αν χρειάζεσαι 20 ευρώ βενζίνη την ημέρα και έχεις 25 ευρώ μεροκάματο, πώς να τα βγάλεις πέρα;».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, νοικοκυριά και επιχειρήσεις στρέφουν το βλέμμα τους στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Προβλέπεται οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά στην αντλία, καθώς και στοχευμένη ενίσχυση έως και 36 λεπτά για την αμόλυβδη μέσω της ψηφιακής κάρτας fuel pass.

Όπως επισημαίνεται, η ενίσχυση αυτή μεταφράζεται πρακτικά σε ένα ελαφρυντικό που καλύπτει περίπου ένα γέμισμα κάθε δύο μήνες, χωρίς όμως να αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως την αύξηση του κόστους καυσίμων.

Συνολικά, η αγορά δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, αλλά η τελική πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και τη διάρκεια της αποκλιμάκωσης στη χονδρική, με τους καταναλωτές να παραμένουν σε στάση αναμονής.