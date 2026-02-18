«Ένας σπουδαίος ηθοποιός»: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ο άνθρωπος που χάρισε στον προσφάτως εκλιπόντα δύο από τους πλέον εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του, τον Τομ Χέιγκεν στα δύο πρώτα «The Godfather» και τον συνταγματάρχη Κίλγκορ στο «Apocalypse Now», τον αποχαιρέτησε δεόντως.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αποχαιρέτησε τον Ρόμπερτ Ντιβάλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών. «Μεγάλο χτύπημα η είδηση της απώλειας του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός και σημαντικό κομμάτι της American Zoetrope από το ξεκίνημα» ανέφερε ο σκηνοθέτης, παραθέτοντας μερικούς τίτλους ταινιών στις οποίες ο ίδιος συνεργάστηκε με τον Ντιβάλ, είτε ως σκηνοθέτης, είτε ως παραγωγός: «The Rain People», «The Conversation», «The Godfather», «Apocalypse Now», «THX 1138» και άλλες.

Με αυτήν του την ανάρτηση, ο Κόπολα ακολούθησε κι άλλα ονόματα της χολιγουντιανής βιομηχανίας που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο ηθοποιό, όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Αλ Πατσίνο. Ο τελευταίος ανέφερε πως «ήταν μεγάλη τιμή να συνεργαστώ με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ήταν γεννημένος ηθοποιός όπως λένε, θα θυμάμαι πάντα την ικανότητα και το ταλέντο του. Θα μου λείψει».