Ένας ψυχολόγος εξηγεί τι σημαίνει να είσαι μητέρα ενός γκέι γιου – Η αγάπη που κάνει τη διαφορά

Πόσο μπορεί η αγάπη και η αποδοχή μιας μητέρας να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού, ειδικά εάν είναι ομοφυλόφιλο; Αρκετά, εάν κρίνουμε από τις απαντήσεις που ξεδιπλώνονται μέσα από αληθινές, βαθιά συγκινητικές ιστορίες γκέι ανδρών και των μητέρων τους, στο ντοκιμαντέρ «Mom, I Have Something to Tell You» («Μαμά, έχω κάτι να σου πω»).

Δημιουργός του είναι ο Rick Miller, κλινικός κοινωνικός λειτουργός και ψυχοθεραπευτής. Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο ίδιος περιγράφει όσα έμαθε μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες γκέι ανδρών και των γυναικών που στάθηκαν δίπλα τους, ακόμη και όταν χρειάστηκε να συγκρουστούν με την οικογένεια, τη θρησκεία ή την κοινωνία. «Δεν έχω γνωρίσει ποτέ έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που να είχε εύκολα παιδικά χρόνια» λέει χαρακτηριστικά.

Μέσα από την πολυετή κλινική εμπειρία του με ομοφυλόφιλους άνδρες, ο Miller παρατήρησε ότι η σχέση τους με τη μητέρα τους συχνά διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην ψυχική τους ευημερία. «Θέλησα να κατανοήσω καλύτερα αυτόν τον δεσμό» λέει ο ίδιος σχετικά με την ιδέα του ντοκιμαντέρ. Αφορμή υπήρξε και το γεγονός ότι δεν υπήρχε βιβλιογραφία που να το έχει διερευνήσει.

Πολλοί από τους άνδρες που συνάντησε για το ντοκιμαντέρ, είχαν βιώσει κατά την παιδική και εφηβική ηλικία διακρίσεις, εκφοβισμό, απόρριψη ή κακοποίηση. Ωστόσο, όσοι είχαν στο πλευρό τους μια μητέρα που τους υποστήριζε και τους αποδεχόταν περιέγραφαν αυτή τη σχέση ως πολύτιμο στήριγμα. «Ξανά και ξανά, γκέι άνδρες μού έχουν πει πώς οι μητέρες τους τούς βοήθησαν να βρουν τη φωνή τους και τη θέση τους στον κόσμο, τους έδειξαν ότι δεν τους έλειπε τίποτα και τους ενθάρρυναν να είναι πραγματικά ο εαυτός τους», αναφέρει.

Πρόκειται για γυναίκες που υπερασπίστηκαν τους γιους τους απέναντι σε συζύγους, συγγενείς και κοινωνικές προκαταλήψεις. Μητέρες που αγόραζαν κούκλες στα αγόρια τους, όταν εκείνα το επιθυμούσαν, και τους διαβεβαίωναν ότι ήταν υπέροχα ακριβώς όπως ήταν. «Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι “Mama Dragons”, μια ομάδα γυναικών που ανήκουν στην Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτές οι γυναίκες αγαπούσαν τους γκέι γιους τους με όλη τους την καρδιά, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ανάγκη να συμφιλιώσουν αυτή την αγάπη με τη συμμετοχή τους σε μια θρησκευτική κοινότητα που δεν αναγνώριζε την αξία των παιδιών τους όπως ήταν» σημειώνει.

Για τον Miller, η σημασία αυτής της σχέσης γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν οι γιοι έχουν την ευκαιρία να πουν στις μητέρες τους πόσο πολύ τους βοήθησε η στάση τους. Εκείνοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους και οι μητέρες συνειδητοποιούν ότι επιλογές που κάποτε τους κόστισαν συναισθηματικά υπήρξαν πράξεις θάρρους με βαθιά επίδραση στη ζωή των παιδιών τους.

Η ιστορία του David: Μια συζήτηση που άργησε 20 χρόνια

Μία από τις ιστορίες που ξεχωρίζουν είναι εκείνη του David. Ο David αγαπούσε τη μητέρα του και γνώριζε ότι εκείνη τον αγαπούσε εξίσου. Ωστόσο, δεν είχε βρει ποτέ το θάρρος να της μιλήσει ανοιχτά για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Πίστευε ότι η μητέρα του το είχε ήδη καταλάβει, αλλά φοβόταν πως μια ξεκάθαρη συζήτηση θα μπορούσε να διαταράξει τη σχέση τους. Έτσι, επέλεξε τη σιωπή.

Όταν όμως γνώρισε το έργο του οργανισμού Gay Sons & Mothers, που είχε ιδρύσει ο Miller, και παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ, κάτι άλλαξε. Οι ιστορίες άλλων ανδρών και των μητέρων τους του έδωσαν το θάρρος να μιλήσει για πρώτη φορά ανοιχτά στη δική του μητέρα για την ταυτότητά του, έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια. Για τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ, η εμπειρία του David αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης που μπορεί να έχει η αναγνώριση του εαυτού μας μέσα στις ιστορίες άλλων ανθρώπων.

Ο 78χρονος ψυχίατρος που αποκάλυψε το μυστικό του

Μια ακόμη συγκλονιστική στιγμή σημειώθηκε σε ένα συνέδριο ψυχικής υγείας, όπου ο Miller παρουσίαζε το έργο του. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρισκόταν ένας 78χρονος ψυχίατρος, ο οποίος είχε οδηγήσει τέσσερις ώρες για να παρακολουθήσει το εργαστήριο. Όταν ήρθε η στιγμή της ανοιχτής συζήτησης, σηκώθηκε και είπε μπροστά σε όλους: «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έλεγα κάτι τέτοιο στη ζωή μου – αλλά είμαι γκέι». Η αίθουσα ξέσπασε σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Ο Miller θυμάται αυτή τη στιγμή ως μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες της επαγγελματικής του πορείας. Η δημόσια εξομολόγηση ενός ανθρώπου που είχε περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του χωρίς να μιλήσει ανοιχτά για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ανέδειξε πόσο βαθιά μπορεί να ριζώσει ο φόβος της απόρριψης, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής.

«Η γιαγιά μου ήταν το ασφαλές μου καταφύγιο»

Μια μητέρα θυμάται ότι είχε αντιληφθεί από πολύ νωρίς πως ο γιος της ήταν διαφορετικός από τα υπόλοιπα αγόρια. Όταν ήταν τριών ετών, εκείνος ξέσπασε σε κλάματα επειδή ήθελε να φορέσει το σατέν φόρεμα που είχε αγοράσει η μητέρα του για την ανιψιά της. Για να τον παρηγορήσει, του υποσχέθηκε ότι θα του αγόραζε μια Barbie.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η μαρτυρία ενός άνδρα που μιλά για τη γιαγιά του: «Η γιαγιά μου ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου. Ήξερα ότι ήμουν γκέι από περίπου οκτώ ετών και εκείνη δεν ήταν ποτέ ομοφοβική. Μου έλεγε “είσαι ξεχωριστός” και “σε αγαπάμε”. Ήταν το ασφαλές μου καταφύγιο». Όπως εξηγεί, δεν χρειάστηκε ποτέ να υπάρξει κάποια επίσημη στιγμή αποκάλυψης. Η γιαγιά του τον ρωτούσε με φυσικότητα αν υπήρχε κάποιο αγόρι που του άρεσε.

Για τον Miller, οι ιστορίες αυτές αναδεικνύουν κάτι που ξεπερνά τη σχέση των γκέι ανδρών με τις μητέρες τους: τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να αισθανόμαστε ότι μας αγαπούν και μας αποδέχονται χωρίς όρους. Δείχνει πώς μια φαινομενικά απλή φράση, όπως το «σε αγαπώ όπως είσαι», μπορεί να αποκτήσει τεράστια σημασία στη ζωή ενός ανθρώπου.