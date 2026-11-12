Ένας προορισμός, πολλές επιλογές στο Mediterranean Cosmos

Κάθε παρέα έχει τις δικές της αγαπημένες συνήθειες. Έναν καφέ με ατελείωτες συζητήσεις, ένα γεύμα με διαφορετικές γεύσεις, μια βόλτα στα καταστήματα ή μια ταινία στη μεγάλη οθόνη. Στο Mediterranean Cosmos, όλα αυτά συνδυάζονται σε έναν προορισμό που προσφέρει πολλές επιλογές για κάθε γούστο και διάθεση, κάνοντας τον χρόνο με φίλους ακόμη πιο απολαυστικό.

Για όσους αγαπούν τις χαλαρές συναντήσεις γύρω από έναν καλό καφέ, το Evans και το Stories Taste & Tell αποτελούν ιδανικά σημεία συνάντησης, με αγαπημένες γεύσεις και την κατάλληλη ατμόσφαιρα για κουβέντα με φίλους. Για μια μικρή γευστική στάση ανάμεσα στις αγορές, το Εν Καρπώ προσφέρει πλούσια ποικιλία ξηρών καρπών και σνακ, με επιλογές για κάθε προτίμηση.

Όταν η παρέα δίνει ραντεβού για φαγητό, οι επιλογές καλύπτουν διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις. Από τις γεύσεις της Μέσης Ανατολής στο Falafel – Taste Middle East και τις ασιατικές προτάσεις του Koi Sushi Bar μέχρι την ιταλική κουζίνα της La Pasteria Cucina Italiana, κάθε γεύμα γίνεται ευκαιρία για νέες γευστικές ανακαλύψεις. Για όσους προτιμούν ένα πιο χαλαρό γεύμα σε ζωντανή ατμόσφαιρα, τα TGI Fridays αποτελούν μια ακόμη αγαπημένη επιλογή για την παρέα.

Και φυσικά, υπάρχει πάντα χώρος για κάτι γλυκό! Το Plaisir, με τις λαχταριστές γλυκές δημιουργίες του, προσφέρει την ιδανική αφορμή για μια απολαυστική στάση κατά τη διάρκεια της βόλτας.

Πέρα από τις γευστικές επιλογές, μια έξοδος στο Mediterranean Cosmos μπορεί να συνδυαστεί με αγορές στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, αλλά και με ψυχαγωγία. Στα Village Cinemas, οι τελευταίες κινηματογραφικές πρεμιέρες δίνουν στην παρέα έναν ακόμη λόγο να απολαύσει τον χρόνο της μαζί, μέσα από την εμπειρία της μεγάλης οθόνης.

Από τον πρωινό καφέ και τις αγαπημένες γεύσεις μέχρι τις αγορές και τον κινηματογράφο, το Mediterranean Cosmos συγκεντρώνει διαφορετικές επιλογές για κάθε περίσταση. Ένας προορισμός όπου κάθε παρέα μπορεί να βρει όσα της αρέσουν και να απολαύσει τις στιγμές που μοιράζεται.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: https://mediterraneancosmos.gr/el