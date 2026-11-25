Η επικοινωνία δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλοτε ευκολότερη. Μηνύματα, email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η εύκολη αποστολή εικόνων και βίντεο μας επιτρέπουν να μοιραστούμε νέα, σκέψεις κι ενημερώσεις με οποιονδήποτε επιθυμούμε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Κι όμως, το παλιό καλό τηλεφώνημα, το οποίο έχουν επισκιάσει οι υπόλοιπες μέθοδοι, εξακολουθεί να κουβαλάει ιδιαίτερα οφέλη.

Αρχικά, η τηλεφωνική επικοινωνία μας επιτρέπει να αφουγκραστούμε καλύτερα τη συναισθηματική κατάσταση του συνομιλητή μας. Παύσεις, ενθουσιασμός ή σκεπτικισμός, χαρά ή στεναχώρια μεταδίδονται πολύ πιο άμεσα όταν ακούμε τη φωνή του αντί απλώς να διαβάζουμε γραπτώς τα μηνύματά του. Επιπλέον, δεν είναι σπάνιο τα νοήματα να μπερδεύονται ή και να χάνονται μέσα από γραπτή, βιαστική αλληλογραφία. Λάθος σημείο στίξης, πολλαπλά διαφορετικά θέματα συζήτησης ή παρεξηγήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μπερδεμένα συμπεράσματα, ενώ με την άμεση τηλεφωνική επικοινωνία να λυθούν ή να αποφευχθούν. Δεν είναι το ίδιο το να αναμένεις πότε κάποιος θα σου απαντήσει με το να συγχρονίζεστε και να ανταλλάσετε κουβέντες και σκέψεις στον ίδιο χρόνο. Μάλιστα, έρευνα του American Psychological Association υπογραμμίζει τα οφέλη του να ακούμε τη φωνή ενός αγαπημένου μας προσώπου στην ψυχολογία μας.

Ακόμα και για επαγγελματικούς σκοπούς, το τηλεφώνημα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικό από την αέναη ανταλλαγή email και την αναμονή απάντησης.

Την επόμενη φορά που θέλετε να πείτε κάτι σε κάποια φίλη σας, δοκιμάστε να της τηλεφωνήσετε αντί να της στείλετε μήνυμα, και απολαύστε τη συνέχεια.