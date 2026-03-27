Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο ξεκινά για αυτά τα ζώδια

Μετά τις 27 Μαρτίου 2026, όταν η Σελήνη περνά από τον Καρκίνο στον Λέοντα, κάτι αλλάζει αισθητά στην ενέργεια: η διάθεση ανεβαίνει, η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και η αίσθηση ότι όλα μπορούν να συμβούν γίνεται πιο έντονη. Είναι μια περίοδος που ευνοεί την τόλμη, την αισιοδοξία και την απόφαση να μην αφήσουμε άλλες ευκαιρίες να χαθούν.

Η επιρροή της Σελήνης στον Λέοντα φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για εξέλιξη και προσωπική έκφραση. Η ενέργεια γίνεται πιο δυναμική και εξωστρεφής, βοηθώντας ορισμένα ζώδια να δουν επιτέλους τις προσπάθειές τους να αποδίδουν και να περάσουν ένα ήρεμο, αλλά γεμάτο προοπτικές Σαββατοκύριακο.

Κριός

Για τον Κριό, οι εξελίξεις έρχονται απρόσμενα, αλλά όχι τυχαία. Έχει προηγηθεί μια περίοδος εσωτερικής δουλειάς και προετοιμασίας, ακόμη κι αν δεν ήταν πάντα εμφανής. Η ευκαιρία που εμφανίζεται τώρα μοιάζει ξαφνική, όμως είναι αποτέλεσμα της πίστης που έχει αρχίσει να χτίζει στον εαυτό του. Με τη Σελήνη στον Λέοντα, η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και ο Κριός αρχίζει να αναγνωρίζει την αξία του χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αυτή η αλλαγή στάσης φέρνει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα: περισσότερες ευκαιρίες, θετική ενέργεια και μια αίσθηση ότι όλα αρχίζουν να μπαίνουν σε σειρά.

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι πιο επιφυλακτικός από τη φύση του και χρειάζεται χρόνο για να νιώσει έτοιμος. Στις 27 Μαρτίου, όμως, αυτό αλλάζει. Η εσωτερική προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί και πλέον νιώθει ότι μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Η Σελήνη στον Λέοντα φέρνει την απαραίτητη ώθηση, αλλά και μια πιο καθαρή οπτική. Ο Ταύρος αρχίζει να ξεχωρίζει τι αξίζει να κρατήσει και τι όχι, αφήνοντας πίσω του ό,τι τον βαραίνει. Αυτή η συνειδητή επιλογή ανοίγει χώρο για θετικές εξελίξεις και μια νέα, πιο ισορροπημένη πορεία.

Λέων

Για τον Λέοντα, αυτή είναι μια από τις πιο δυνατές στιγμές. Με τη Σελήνη στο ζώδιό του, η ενέργεια είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι απλώς αυξημένη, γίνεται και κινητήριος δύναμη. Οι ευκαιρίες εμφανίζονται επειδή ο ίδιος είναι έτοιμος να τις δεχτεί. Δεν περιμένει επιβεβαίωση από τους άλλους, αλλά κινείται με σιγουριά και αποφασιστικότητα. Αυτή η στάση τον βοηθά να δημιουργεί τις συνθήκες που θέλει, βλέποντας επιτέλους πρόοδο εκεί που πριν υπήρχε στασιμότητα.

ΠΗΓΗ MARIE CLAIRE