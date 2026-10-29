Ένα εντυπωσιακό ταξίδι 120 ημερών στη Μεσόγειο: Η χελώνα «Λάρα» διένυσε 2.700 χιλιόμετρα

Ένα ταξίδι 2.700 χιλιομέτρων διάρκειας 120 ημερών διένυσε η θαλάσσια χελώνα «Λάρα» στη Μεσόγειο Θάλασσα , με αφετηρία την περιοχή ωοτοκίας της στις ακτές της Κύπρου, καταλήγοντας σε θαλάσσιο καταφύγιο στο νησί Τζέρμπα της νότιας Τυνησίας.

Η θηλυκή χελώνα, εξοπλισμένη με συσκευή δορυφορικού εντοπισμού, ξεκίνησε το ταξίδι της από τις ακτές του κόλπου Λάρα στην Κύπρο στις 24 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ωοτοκίας.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Glij για το Θαλάσσιο Περιβάλλον στην Τυνησία παρακολουθεί τη διαδρομή της χελώνας, με στόχο τη μελέτη των κινήσεών της και την καταγραφή του ταξιδιού της, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας αυτών των πλασμάτων.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η χελώνα, η οποία έχει μήκος 78 εκατοστά και πλάτος 66 εκατοστά, έφτασε στο θαλάσσιο καταφύγιο Ras Rmel στο νησί Τζέρμπα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η Λάρα ανήκει στην οικογένεια των χελωνών καρέτα-καρέτα και αυτή τη στιγμή περιπλανιέται στη λιμνοθάλασσα Bougrara, που βρίσκεται ανάμεσα στο νησί Τζέρμπα και την ηπειρωτική Τυνησία, μια θαλάσσια περιοχή πλούσια σε βιοποικιλότητα και τροφή για τους θαλάσσιους οργανισμούς.

Ο οργανισμός Glij, σε συνεργασία με διεθνείς φορείς, μεταξύ των οποίων η Cyprus Turtle Research Society και η αμερικανική Sea Turtle Conservancy, συμμετέχει σε δράσεις προστασίας των θαλάσσιων χελωνών από τη θαλάσσια ρύπανση, την παράνομη αλιεία, τα αλιευτικά δίχτυα, την καταστροφή των παραλιών ωοτοκίας και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο σύλλογος σημειώνει ότι το ταξίδι της Λάρα, κατά το οποίο διέσχισε τα κυπριακά, αιγυπτιακά και λιβυκά ύδατα, αντικατοπτρίζει την διασύνδεση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών, τονίζοντας ότι η Μεσόγειος Θάλασσα είναι ένας κοινός χώρος και ότι η προστασία της είναι ευθύνη όλων.

Ο σύλλογος τόνισε ότι η προστασία των θαλάσσιων χελωνών απαιτεί συνεχή συνεργασία μεταξύ ερευνητών, επίσημων φορέων, συλλόγων και ναυτικών σε όλη τη Μεσόγειο