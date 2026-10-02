ΕΜΥ: Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες μέρες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευήκαι έως το μεσημέρι της Κυριακής στο νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ.

Επιπλέον σήμερα στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου αναμένονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη, από αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή, και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

β) Στα Δωδεκάνησα, από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Παρασκευή, έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Η πρόγνωση του Meteo

Μετά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων προβλέπεται για το νησί της Κρήτης, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως την Κυριακή.

Οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στην Κρήτη, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές την Παρασκευή σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής 04/10 προβλέπονται τοπικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στο νησί της Ρόδου.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο, με μικρή εξασθένηση την Κυριακή.

Aπαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων

Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 20:00 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Την ίδια ώρα, δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.