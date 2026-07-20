Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 25χρονος που έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος στο επιχειρησιακο ζευγάρι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 25χρονος τέταρτος συλληφθείς για το μπαράζ εμπρησμών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ μετά την απόφαση προκλήθηκε ένταση στα δικαστήρια από συγκεντρωμένους αλληλέγγυους.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο 25χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενος ότι αυτός ήταν που έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος – ορμητήριο στον 29χρονο και την 26χρονη, που φέρονται ως δράστες σε επιθέσεις με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Η εμπλοκή του προέκυψε από την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, επίσης προφυλακισμένου που ανέφερε ότι του έδωσε τα κλειδιά.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο την δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα, όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια την ίδια ημέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ιωακείμωβιτς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Ευρήματα που να τον ενοχοποιούν άμεσα δεν εντοπίστηκαν, ωστόσο κατασχέθηκαν κάποια μπιτόνια για να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το κινητό του φέρεται να το πέταξε μετά τη σύλληψη του 29χρονου και της 26χρονης και να το αντικατέστησε με καινούργιο αριθμό και συσκευή.

Την ώρα που ανακριτής και εισαγγελέας ανακοίνωσαν την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου, προκλήθηκε ένταση με ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί στα δικαστήρια για να του συμπαρασταθεί.

Διμοιρία αστυνομικών έκανε χρήση χειροβομβίδας κρότου λάμψης για να τους απομακρύνει.

Είχε προηγηθεί ένταση και μέσα στο δικαστικό μέγαρο, όταν στο εσωτερικό του εισήλθαν κάποιοι από τους διαδηλωτές στο άκουσμα της απόφασης για προφυλάκισή του οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς.

Η ένταση συνεχίστηκε στο τουρνικέ και σύντομα μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο όπου έγινε επέμβαση από διμοιρία των ΜΑΤ και αστυνομικές δυνάμεις ακολούθησαν τους αντιεξουσιαστές μέχρι την οδό Παπάζογλου, όπου προχώρησαν σε δεκαεννές προσαγωγές.