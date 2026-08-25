Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Καναδά: Η Οτάβα απαντά με δασμούς έως και 50%

ΟΚαναδάς ανακοίνωσε την Τρίτη ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων (19,94 δισ. δολάρια ΗΠΑ), απαντώντας με δασμούς αντίστοιχης αξίας σε εκείνους που επέβαλε η Ουάσινγκτον, καθώς η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15%, 25% και 50%, καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα. Στο 50% περιλαμβάνονται προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, έπιπλα και ενδύματα, στο 25% τυριά, οικιακές συσκευές και ορισμένα θαλασσινά, ενώ δασμοί 15% θα επιβληθούν μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικά είδη και εργαλεία.

Παράλληλα, η Οτάβα ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 7,5 δισ. καναδικών δολαρίων για επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από τη νέα εμπορική σύγκρουση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας εταιρειών και βοήθεια σε εργαζομένους των οποίων οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν εξαιτίας των νέων δασμών.

Μετά τη διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων την Παρασκευή, έπειτα από απόφαση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να αποφύγει «μια κακή συμφωνία» όπως τη χαρακτήρισε, ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Ήδη από το Σάββατο τέθηκαν σε ισχύ νέοι αμερικανικοί δασμοί ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων. Σε αυτούς τους επιπλέον δασμούς ο Καναδάς έχει ήδη απαντήσει με αντίμετρα ίσης αξίας, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την αντιπαράθεση ανακοινώνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 «οι δασμοί για όλα τα οχήματα, τα φορτηγά – μικρά και μεγάλα–, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλυβα θα αυξηθούν κατά 50%», σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο Καναδάς κλέβει τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια (…) Δεν θα συμπεριφερόμαστε στον Καναδά σαν να ήταν μια πολιτεία πλέον!», υπογράμμισε, αφού έχει προτείνει επανειλημμένα ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

«Στο εμπόριο και με άλλους τρόπους επίσης είναι μεταξύ των χειρότερων χωρών παγκοσμίως για να συναλλάσσεσαι. Νιώθουν ότι τους χρωστάμε και παρ’ όλα αυτά δεν χρειαζόμαστε τον Καναδά, εκείνοι μας χρειάζονται», κατήγγειλε ο Τραμπ.

Πώς κατέρρευσε στο παρά πέντε η εμπορική συμφωνία

Η εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Καναδά βρισκόταν μία ανάσα από την οριστικοποίησή της, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει μάλιστα προαναγγείλει την επίτευξη συμφωνίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες το κλίμα ανατράπηκε πλήρως, με τις διαπραγματεύσεις να καταρρέουν και τις δύο χώρες να εισέρχονται εκ νέου σε τροχιά εμπορικής σύγκρουσης.

Η Ουάσινγκτον προχώρησε στην επιβολή πρόσθετων δασμών 50% σε συγκεκριμένες κατηγορίες καναδικών προϊόντων, συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, ενώ η Οτάβα ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει με αντίμετρα. Την ίδια στιγμή, οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποδώσουν η μία στην άλλη την ευθύνη για το ναυάγιο των συνομιλιών και την αλλαγή των όρων στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα σοβαρή επιδείνωση στις εμπορικές σχέσεις δύο χωρών με εξαιρετικά στενούς οικονομικούς δεσμούς. Η μεταξύ τους ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών προσεγγίζει το 1 τρισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε παρατεταμένη εμπορική αντιπαράθεση δυνητικά σημαντική για τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Το αιφνίδιο ναυάγιο των συνομιλιών αναδεικνύει, παράλληλα, πόσο εύθραυστη παραμένει η προσπάθεια εξομάλυνσης των εμπορικών σχέσεων. Οι πολιτικές πιέσεις, οι αποκλίνουσες απαιτήσεις των δύο κυβερνήσεων και οι διαφωνίες της τελευταίας στιγμής αποδείχθηκαν αρκετές για να ανατρέψουν έναν συμβιβασμό που μέχρι πριν από λίγες ημέρες θεωρούνταν ιδιαίτερα πιθανός.

Η Οτάβα έχει ήδη προαναγγείλει αντίποινα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου και να στοχεύσουν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά προϊόντα χάλυβα και γαλακτοκομικά. Έτσι, η εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εισέρχεται σε νέα φάση, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός.

Το παρασκήνιο του ναυαγίου

Το παρασκήνιο της αιφνίδιας κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων αποκαλύπτει το Politico, το οποίο, επικαλούμενο περισσότερους από δέκα εν ενεργεία και πρώην Αμερικανούς και Καναδούς αξιωματούχους, λομπίστες και εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων, περιγράφει μια διαδικασία που οδηγήθηκε σε αδιέξοδο κυριολεκτικά στις τελευταίες ώρες.

Οι δύο πλευρές είχαν περάσει περισσότερο από μία εβδομάδα σε εντατικές συνομιλίες και είχαν καταφέρει να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το βασικό πλαίσιο μιας συμφωνίας. Κλαδικοί φορείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι είχαν ήδη ενημερωθεί για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η οριστική συμφωνία ήταν πλέον θέμα χρόνου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, προσήλθε στη συνάντηση με Καναδούς αξιωματούχους εμφανώς προβληματισμένος. Μέσα σε λίγες ώρες, το σκηνικό είχε αλλάξει και οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε κατάρρευση.

Η συμφωνία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος μιας περιόδου άνω του ενός έτους κατά την οποία οι διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις Ουάσιγκτον και Οτάβας παρέμεναν ιδιαίτερα τεταμένες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όλα έδειχναν ότι οι δύο κυβερνήσεις βρίσκονταν κοντά σε έναν συμβιβασμό.