Έμπολα: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί στη ΛΔ του Κονγκό – 4.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε μια επιδημία που οι υγειονομικές αρχές χαρακτηρίζουν την ταχύτερα εξαπλούμενη που έχει καταγραφεί.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της χώρας, τα οποία επικαλείται το Reuters, οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ανέρχονται σε 2.011, ενώ έχουν καταγραφεί 4.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε πέντε επαρχίες.

Η καθυστερημένη ανίχνευση της επιδημίας, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι πιέσεις στις υπηρεσίες Υγείας έχουν συμβάλει στην ταχύτερη μετάδοση του ιού σε σύγκριση με προηγούμενες εξάρσεις.

Χωρίς εγκεκριμένο εμβόλιο

Πρόκειται για τη 17η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό και προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή ειδικές θεραπείες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την επιδημία κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική Ουγκάντα.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα στο περιοδικό Science εκτιμά ότι η μετάδοση ενδέχεται να είχε αρχίσει ήδη από τον Ιανουάριο ή και νωρίτερα στην επαρχία Ιτούρι. Οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 500 ύποπτα κρούσματα από τα μέσα Ιανουαρίου έως τις 15 Μαΐου.

Οι ελλείψεις σε ιατρικό υλικό και η ανασφάλεια στις πληγείσες περιοχές δυσχεραίνουν την ιχνηλάτηση επαφών, την απομόνωση ασθενών και τον περιορισμό της μετάδοσης.

Από 1.000 σε 2.000 νεκρούς σε λιγότερο από έναν μήνα

Μόνο η μεγάλη επιδημία στη Δυτική Αφρική την περίοδο 2014-2016 ήταν μεγαλύτερη, με 28.616 κρούσματα και 11.310 θανάτους σε Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Ωστόσο, η ταχύτητα της σημερινής εξάπλωσης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Η επιδημία της Δυτικής Αφρικής χρειάστηκε σχεδόν πέντε μήνες μετά την επίσημη ανακοίνωσή της για να φτάσει τους 1.000 νεκρούς.

Στη σημερινή επιδημία του Κονγκό, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 2.000 σε λιγότερο από τρεις μήνες, ενώ αυξήθηκαν από 1.000 σε 2.000 μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Συγκριτικά, κατά την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό την περίοδο 2018-2020 χρειάστηκαν περισσότεροι από 12 μήνες για να καταγραφούν 2.000 θάνατοι.