Έμπολα: Πάνω από 2.000 νεκροί στο Κονγκό – «Κυνηγάμε τον ιό, αλλά αυτός είναι μπροστά από εμάς»

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό, με τα τελευταία στοιχεία των υγειονομικών αρχών να καταγράφουν 4.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.011 θανάτους.

Η επιδημία, που πλήττει κυρίως τις ανατολικές επαρχίες της χώρας, εξελίσσεται με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό. Χρειάστηκαν περίπου εννέα εβδομάδες για να καταγραφούν οι πρώτοι 1.000 θάνατοι, ενώ ο αριθμός των θυμάτων διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες.

Πρόκειται πλέον για τη δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί, μετά την επιδημία στη Δυτική Αφρική την περίοδο 2014-2016, η οποία είχε προκαλέσει περισσότερα από 28.000 κρούσματα και πάνω από 11.000 θανάτους.

Οι προσπάθειες περιορισμού της επιδημίας δεν είναι εύκολες καθώς η πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές είναι δύσκολη λόγω των ένοπλων συγκρούσεων, του κακού οδικού δικτύου και των προβλημάτων στις επικοινωνίες, ενώ εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για καθυστερήσεις στις πληρωμές τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει ότι τα περισσότερα νέα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφονται εκτός των ατόμων που βρίσκονται υπό παρακολούθηση, γεγονός που δείχνει ότι η μετάδοση του ιού παραμένει εκτός ελέγχου.

«Κυνηγάμε τον ιό, ο ιός είναι μπροστά από εμάς», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Αφρική, Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι.

Υψηλό το ποσοστό θνητότητας

Η συγκεκριμένη επιδημία παρουσιάζει μια ακόμη ιδιαιτερότητα: οφείλεται στον σπάνιο ιό Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες. Κλινικές δοκιμές έχουν ήδη ξεκινήσει στην επαρχία Ιτούρι, επίκεντρο της επιδημίας.

Το ποσοστό θνητότητας έχει φτάσει το 45,9%, υψηλότερα από το 39,6% που καταγράφηκε στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής το 2014-2016. Οι ειδικοί αποδίδουν το υψηλό ποσοστό, μεταξύ άλλων, στην περιορισμένη πρόσβαση των ασθενών σε έγκαιρη περίθαλψη.

«Η επιδημία συνεχίζει να σκοτώνει και κανείς δεν είναι ασφαλής», προειδοποίησε ο γιατρός Ζαν-Μαρί Ακαντάμπο, ο οποίος συμμετέχει στη φροντίδα ασθενών στην Ιτούρι.

Ο ΠΟΥ έχει επίσης επισημάνει ότι στην αρχή της επιδημίας ορισμένα περιστατικά αποδόθηκαν λανθασμένα σε ελονοσία ή τυφοειδή πυρετό, καθυστερώντας την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων.

Η σημερινή επιδημία είναι η 17η που αντιμετωπίζει το Κονγκό από την πρώτη καταγραφή του ιού Έμπολα, το 1976, και πλέον θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στη χώρα.

Πηγή: Reuters