Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ επικρίνει τις δηλώσεις Νετανιάχου για το μακελειό στο Σίδνεϊ

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ Μπεν Σαούλ επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη σύνδεση της αναγνώρισης της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης από την Αυστραλία με την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε σε εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ .

«Είμαι αηδιασμένος που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνδέει την κατ’ αρχήν υποστήριξη της Αυστραλίας για ένα παλαιστινιακό κράτος με την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Μπόνταϊ», δήλωσε ο Σαούλ, ο οποίος είναι και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

«Η Αυστραλία έχει λάβει εκτεταμένα μέτρα για την πρόληψη του αντισημιτισμού», αναφέρει το Al Jazeera.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέκρινε τις αυστραλιανές πολιτικές τόσο σε μια μακροσκελή ομιλία όσο και σε αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έγινε λίγο μετά την επίθεση της Κυριακής (14/12). Ισχυρίστηκε ότι «η έκκληση της Αυστραλίας για ένα παλαιστινιακό κράτος» συνδεόταν με τον αντισημιτισμό.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Νετανιάχου το πρωί της Δευτέρας, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αλμπανέζε είπε ότι η εστίασή του ήταν στο να φέρει τους ανθρώπους κοντά.

«Αυτή είναι μια στιγμή για εθνική ενότητα», είπε ο Αλμπανέζε. «Αυτή είναι μια στιγμή για τους Αυστραλούς να ενωθούν. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε».