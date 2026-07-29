«Εμφύλιος» FIFA – UEFA: Αντιδράσεις για το σχέδιο πώλησης του Ινφαντίνο έως και του 30% των εμπορικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών αγώνων

Μεγάλες αναταράξεις προκαλεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να ανοίξει την πόρτα σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για την εκμετάλλευση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με αποκάλυψη των Times, η FIFA εξετάζει τη σύσταση νέας εταιρείας, η οποία θα διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα των κορυφαίων διοργανώσεών της. Στο νέο αυτό σχήμα, ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να αποκτήσουν ποσοστό έως και 30%, καταβάλλοντας ποσά που εκτιμώνται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, καθώς τα συνολικά έσοδα της FIFA έως το 2026 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 15 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά τα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ ένα από τα πιο πολύτιμα αθλητικά περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως.

Η αποκάλυψη προκάλεσε την άμεση αντίδραση της UEFA, η οποία εμφανίζεται κάθετα αντίθετη στο ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης μέρους των δικαιωμάτων. Ευρωπαϊκοί κύκλοι χαρακτηρίζουν το σχέδιο «κόκκινη γραμμή», τονίζοντας ότι «η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι της FIFA να το πουλήσει».

Στο ίδιο μήκος κύματος, υπογραμμίζεται ότι «κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου» και ότι «η FIFA δεν έχει το δικαίωμα να το πουλήσει».

Μέχρι στιγμής η FIFA δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για το δημοσίευμα. Ωστόσο, η νέα αυτή εξέλιξη φαίνεται να ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο στις σχέσεις της με την UEFA, με τις διαφωνίες γύρω από τη διαχείριση και το εμπορικό μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να αναμένεται να ενταθούν