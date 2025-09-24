Εμφυλιακό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Την ώρα που ο πρόεδρος του κόμματος με αφορμή τη ΔΕΘ επιχειρεί να στείλει το μήνυμα πως έχει πρόγραμμα και μπορεί να κυβερνήσει ως εναλλακτική πρόταση στη ΝΔ, άρχισαν τα εσωκομματικά πυρά από Γερουλάνο και Δούκα που έχουν το βλέμμα, κακά τα ψέματα, στις επόμενες εκλογές: τις εσωκομματικές όχι τις εθνικές. Ο Γερουλάνος ειπε πως δεν συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος και το ΠΑΣΟΚ δεν εκφράζει ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, ο Δούκας ζήτησε συνεδριακή δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. Όλο το διήμερο του στη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης βέβαια αυτό έλεγε, ίσως πρέπει να υπογράψει και «συμβόλαιο». Ο Ανδρουλάκης πάντως σήκωσε το γάντι, τους απάντησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη και το ΠΑΣΟΚ δείχνει να μην μπορεί να βρει εσωκομματική ηρεμία. Είναι βλέπετε και αυτές (όλες) οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως δεν τσιμπάει….