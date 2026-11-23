Ο Απόστολος Πάνας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά κουνάει μαντήλι στη Χαριλάου Τρικούπη παίρνοντας τον δρόμο προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η στήλη είχε φωτογραφήσει εδώ και περίπου δύο μήνες ότι ήταν ξένο σώμα για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη μετά τις άστοχες – όπως τις είχε χαρακτηρίσει το κόμμα – δηλώσεις του για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Η στήλη γνώριζε ότι δεν θα έμπαινε καν στο ψηφοδέλτιο ενώ και ο ίδιος φέρεται να αντιλαμβανόταν το ψυχρό κλίμα ζητώντας αποκατάσταση του ονόματος του. Την θέση του Αποστόλου Πάνα αναμένεται να πάρει η Άννα Κατσαρού. Ενώ ανοίγει ο δρόμος για τις υποψηφιότητες του Χρήστου Πάχτα και του γιατρού Δημήτρη Ευαγγελινου.

(Toυ Δημήτρη Συρμάτση απο την εφημερίδα “Πολιτική”