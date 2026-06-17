Ελβετία: Περίπου 2.000 στρατιώτες θα φυλάσσουν τον χώρο υπογραφής του μνημονίου ΗΠΑ – Ιράν

Το ελβετικό ορεινό θέρετρο Μπιούργκενστοκ θα φιλοξενήσει την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την Παρασκευή, όπως επιβεβαίωσαν ελβετικές αρχές.

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο CNNi ότι η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στο Bürgenstock Resort, με θέα στη λίμνη της Λουκέρνης, και όχι στη Γενεύη όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ανέφερε ότι βρισκόταν σε «στενή επαφή» με τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Πακιστάν και το Κατάρ πριν συμφωνήσει για τον τόπο διεξαγωγής.

«Η υπογραφή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στο Μπιούργκενστοκ, στο καντόνι του Νιντβάλντεν. Ο τόπος προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις ΗΠΑ και το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο.

Περίπου 2.000 στρατιώτες θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου υπογραφής, ενώ από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου θα επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το βουνό Μπιούργκενστοκ για λόγους ασφαλείας, ανέφερε η ελβετική κυβέρνηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Μπιούργκενστοκ φιλοξενεί διπλωματική εκδήλωση υψηλού επιπέδου. Τον Ιούνιο του 2024, το θέρετρο φιλοξένησε τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία συγκέντρωσε αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο.

Το θέρετρο χρησιμοποιήθηκε επίσης ως σκηνικό της ταινίας του Τζέιμς Μποντ «Goldfinger», που κυκλοφόρησε το 1964, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι.